Siderland i Roger Argemí s’uneixen per esbrinar “Per què ens hem perdut?”

Siderland & Roger Argemí presenten el seu primer senzill compost i interpretat de forma conjunta. Es tracta de la cançó Per que ens hem perdut?, un tema enèrgic que uneix una de les bandes i un dels artistes amb més talent i projecció del panorama musical català.

La cançó es va estrenar a totes les plataformes digitals el passat divendres, 8 de gener de 2021, i segons afirmen els seus intèrprets Per què ens hem perdut? és el testimoni de la joventut que “va créixer amb l’eufòria dance dels 2000 i que s’ha vist atrapada per la nostàlgia trap postmillennial”.

El senzill, produït a Mèxic per Gera Camargo, bascula entre aquestes dues realitats: la del pop melòdic i els sintetitzadors, i la dels ritmes urbans. Siderland & Roger Argemí volen expressar “l’angoixa del pas a l’edat adulta des del convenciment que el terreny musical és fèrtil i que hi ha molt camí a explorar entre les noves tendències”.

Siderland, els impulsors del pop nocturn

En llatí, sidus, sideris descriu una constel·lació d’estrelles. Desiderare vol dir constatar l’abandó de les estrelles i, per tant, desitjar és ser conscient de la seva absència. Siderland (la terra de les estrelles) és el viatge musical per les fronteres del desig: melodies brillants, sons electrònics i ritmes nocturns, que acompanyen lletres en què tres joves expressen l’eufòria, el plaer i la set de viure, però també l’angoixa, el desconcert i la buidor.

Uri Plana (veu i guitarra), Albert Sort (baix) i Andreu Manyós (bateria) són tres amics convençuts que totes les coses, tant les bones com les dolentes, passen de nit. La seva obsessió per la foscor només és comparable a les ganes d’aproximar-se a la sonoritat dels èxits del pop internacional. I de fer-ho cantant en català. D’aquesta unió neix un estil que s’han pres la llibertat d’anomenar Pop Nocturn.

Roger Argemí, una trajectòria imparable

Amb dos discos publicats Un nou sentit [Crea Music, 2016] i Gravetat [Crea Music, 2019], Roger Argemí és un cantant, compositor i productor musical que ha aconseguit donar un enfocament emotiu i R&B a la música pop. Ha compartit duets amb el guanyador d’Eurovisió Måns Zelmerlöw i amb Manu Guix, i ha aparegut amb la seva cançó Ara te’n vas a la sèrie Les de l’hoquei, emesa per TV3 i Netflix. A més, ha format part de l’últim disc de La Marató de TV3. Paral·lelament, el compositor i productor ha fet les seves primeres incursions en el món de la composició component amb autors nacionals i internacionals.