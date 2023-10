“Sicut Apes”, dues dones, dues harmonioses veus que ens apropen a una al·legòrica unió de músiques tradicionals d’arreu

“Sicut Apes” són les barcelonines Clara Palet (veu, percussió i teclat) i Carla Mateo (veu i percussió), una actuació compartida des del 2022; amb un repertori que va des de la música de tradició oral fins a les cançons d’autor, a resultes d’un llarg camí de recuperació de peces que s’endinsin en la música d’arrel de diferents territoris de prop i de lluny.

Ambdues, servint-se de la percussió més típicament tradicional de la Península Ibèrica i d’unes tecles que les apropen a sonoritats modernes, obsequien el seu públic amb unes veus que són un harmoniós nexe d’unió entre aquests dos mons.

Un consolidat bagatge els ha permès guanyar-se un gran públic; de manera que, una vegada més, i per a aquesta ocasió, en una recent actuació al Local del Xauxa, ens van amenitzar amb diverses peces plenes de contingut i de significat i, és clar, d’una eufònica cadència. Així, una cançó catalana sobre la lletra medieval del “Testament d’Amelia”; també, com si fos un homenatge a Federic Mompou, van musicar una meravellosa sincronia de llavis, la peça “Damunt teu nomes les flors”. Seguidament, uns quants ritmes antics i populars de l’Estat espanyol, l’anomenada Música Hispana, com ara: un “Fandango” tradicional de Menorca; una “Jota” típica de Mallorca o el captivador “Charro de Aliste” salmantí, que tant elogia els seus veïns (“charros”). Àdhuc, tampoc no podien faltar alguns gèneres musicals que han donat vida al vell folklore de la Mediterrània, amb composicions tradicionals tan potents com peces tradicionals gregues i unes compassades sonoritats sefardites.

D’aquest contingut temàtic, i d’una amable conversa amb les autores, se n’obté un procés creatiu laboriós per a recuperar i incorporar al seu repertori tota una recopilació de lletres i músiques que evoquen tants i tants episodis seculars de la vida dels pobles. Una quotidianitat de sentiments profunds que, només unes veus tan melodiosament poderoses, acompanyant-se del singular pandero quadrat (propi del nord peninsular) i a voltes del teclat, són capaces de transportar-nos per universos llunyans i tan entranyablement familiars. Per descomptat, una excel·lent proposta de cohesió de cultures desiguals.

Un perfil personal ens descobreix una Clara Palet que, de petita ja formava part de diferents corals (Cor Vivaldi, de l’Escola IPSI, Coro di Camera dell’Università di Bologna, Cor Jove de l’Orfeó Català… ) tot acostant-se als clàssics i participant d’actuacions en grans escenaris de Casa Nostra i de més enllà. Seguidament, si bé té la graduació de Medicina, de la U.B., i va dirigir la Coral d’Estudiants, l’any passat va graduar-se en Cant de Jazz, a l’Escola Superior del Taller de Músics.

La seva pràctica musical fora de “Sicut Apes” es basa en un compendi de cançons d’autor i música tradicional catalana, italiana i llatinoamericana, mostrades en format duet amb guitarra. També explora esdevenir la compositora de l’edició d’un disc de música en català, alhora que fa de professora de cant al Taller de Músics i a l’Escola Luthier, de Barcelona.

Per la seva banda, Carla Mateo va tenir el primer contacte amb l´univers musical tot formant part del Cor Vivaldi, de l´Escola IPSI. Aquesta intervenció i conquerir una sòlida experiència musical li van permetre d’actuar a tot Catalunya i en algunes sales de ciutats europees. Seguidament va cursar el Grau Superior d´Interpretació de Cant Clàssic, al Conservatori del Liceu, amb professors de talla. Més endavant ha seguit estudiant amb la soprano Ulrike Haller; i, en dates recents, a causa del seu interès per la Música d’Arrel de la Península Ibèrica, així com per les percussions tradicionals, ha participat de formacions musicals impartides per destacats professionals; de la mateixa manera que, actualment, està cursant estudis de bateria, dins del programa lliure del Taller de Músics.

Des de l’àmbit de la interpretació, Mateu forma part de diferents grups de Música d’Arrel, endemés de cantar a l’Orfeó Català i formar part i/o col·laborar ocasionalment amb grups musicals d’estils diversos, com és el cas de Clandestins.