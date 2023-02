“Si tots visquéssim segons els plantejaments de l’Astrologia Humanista tindríem un món molt millor i més humà”

En Josep Guarch és Astròleg Humanista, Terapeuta Floral i Homeòpata, Formador d’Astrologia Humanista i Teràpia Floral. Acaba de publicar el llibre La Alquimia de la Personalidad. La seva experiència -va començar a formar-se amb només 12 anys- li ha permès participar com a ponent en nombrosos congressos internacionals. Ara, presenta al seu llibre a Igualada el proper 25 de febrer i La Veu de l’Anoia ha parlat amb ell sobre la publicació del seu llibre, l’astrologia i el món.

Què és l’Astrologia Humanista? Com la podem entendre?

És una branca de l’Astrologia que té com a finalitat l’estudi de la personalitat humana en totes les seves besants: física, mental, emocional i espiritual. El propòsit és, per una banda l’autoconeixement entenent el nostre pla de vida. Sovint escolto això de “que fàcil seria si els humans naixéssim amb un llibre d’instruccions”. Doncs si, el tenim! I a sobre és molt precís a l’hora de descriure les nostres característiques personals existents, però també tot allò latent de desenvolupar i, com no, aquells desequilibris que ens caldrà resoldre. L’Astrologia Humanista, no només ens ajuda a entendre’ns a nosaltres mateixos i la interactuació amb les altres persones i al medi on hem triat viure, sinó que ens facilita el camí cap el creixement espiritual i de consciencia plena. Al meu entendre, si tots visquéssim segons els plantejaments de l’Astrologia Humanista, sense cap mena de dubte tindríem un món molt millor de respecte, compassió, comprensió… en definitiva, un món més humà.

Què trobarem entre les pàgines de La Alquimia de la personalidad?

Una introducció a l’Astrologia Humanista, amena i accessible a totes les persones. La descripció del model de personalitat “Els quatre pilars de la personalitat”, que he creat en base a l’Astrologia Humanista. Una descripció dels dotze signes del zodíac en la base arquetípica i lliure dels tòpics que se’ls acostuma a associar. I per últim una relació vàlida entre els dotze signes i les dotze flors tipològiques del Dr. Edward Bach. Al meu entendre, el llibre ofereix una extraordinària eina d’autoconeixement, que podem aplicar a qualsevol disciplina terapèutica.

Com ha estat la producció del llibre?

Aquest llibre ha estat elaborat al llarg de molts anys. A part del que implica escriure un llibre que sigui innovador, tenia molt d’interès en que no es limités a ser una obra plena de teories acadèmiques. Per això, gran part del que he escrit en aquest llibre, va ser presentat en àmbits professionals, conferencies i congressos ja fa uns divuit anys. Aquest temps, ha permès que molts professionals de diferents especialitats, posessin en pràctica el que jo havia desenvolupat. Per tant, aquest llibre representa una extraordinària eina d’autoconeixement, ja verificada per nombrosos professionals fins i tot de diferents països, a més de mi, es clar; a més de centenars de persones que han viscut de manera personal la consistència del que presento en aquest llibre. La primera presentació oficial serà el 23 de febrer a Abacus Barcelona amb l’aforament complert; i la següent a Abacus Igualada el proper 25 de febrer a les 12h.

Segons el teu llibre, la nostra personalitat es basa en “quatre pilars”. Quins són?

La personalitat humana es molt complexa, per això segurament ens costa tant d’entendre’ns i d’entendre els demés. La personalitat està formada per un conjunt de sub-personalitats. Que la nostra personalitat i, per tant la nostra vida la sentim com a satisfactòria o no, en gran part depèn de la consciència que hi posem en aquestes sub-personalitats i, fins a quin punt som capaços d’expressar-les de forma simultània i equilibrada. En primer lloc tenim el nostre signe Ascendent (signe del zodíac que ascendia per l’horitzó est en el moment del naixement) representa la primera impressió que ens emportem d’una persona la primera vegada que la veiem, és la nostra “carta” de presentació social. En segon lloc, el nostre signe solar: caràcter i manera de ser. En tercer lloc, el signe lunar representa com ens sentim en el nostre món particular i per últim el signe de Mart, defineix allò que tenim tendència a fer i com ho fem. Simplificant molt seria: Sol-SER, Lluna-SENTIR, Ascendent-Mostrar, Mart-FER.

Al llibre, comentes de canvis còsmics en la societat i en el món. Què significa?

Estem vivint un moment molt peculiar. Al meu entendre estem al final de l’edat moderna/contemporània. Crec que tots, o com no, la majoria coincidiríem en que no anem bé com a humanitat i que ens cal un cop de timó. D’aquí les últimes crisis, la pandèmia… i el que vindrà; per convèncer-nos definitivament que ens cal un canvi de paradigma. Els moviments planetaris que estem vivint en els últims anys, ens recorden les configuracions que es van viure en els temps de trànsit de l’edat mitjana a l’edat moderna. És clar que ens costarà; però jo no tinc cap mena de dubte que, amb l’ajuda de les influències del nostre sistema solar i de la gran majoria d’humans que ja en tenim prou!, serem capaços de deixar enrere un temps ple de massa foscor; on només uns pocs privilegiats es creuen amb el dret de viure; condemnant a una gran part de la humanitat a la pobresa extrema, el patiment, la guerra… és clar que això ha de canviar i ho farà en el curs dels propers set anys.

També podrem llegir sobre astrologia. Què destacaries sobre aquesta part del llibre?

Sobretot, una explicació fàcilment entenedora. En general hi ha una visió que l’Astrologia com a disciplina és molt complicada. Jo he intentat fer-la el més fàcil i accessible possible; tant per les persones en general com per professionals que sentin l’interès a apropar-se i aprendre la meva manera d’entendre l’Astrologia. He fet un gran esforç al llarg dels anys per alliberar-la de tòpics, supersticions, pors, confusions… M’he quedat amb allò que he pogut verificar com a vàlid. Per això ja fa molts anys vaig sentir que l’Astrologia havia d’ocupar un lloc destacat en el món de l’autoconeixement i, també del creixement conscient. D’aquí l’Astrologia Humanista on res és bo o dolent, positiu o negatiu; sinó un clar i precís MAPA de VIDA.

Per a quin públic va destinat el teu llibre?

El llibre va destinat, i així el vaig escriure, pel públic en general. Tothom que tingui interès en conèixer millor la seva personalitat, i també la dels demés, té molt bons recursos en aquest llibre. Com també aquells professionals que busquen una eficaç eina per aplicar-la a les seves especialitats professionals. Al llarg de la meva carrera professional he atès tota mena de persones i de molt variades professions. No tinc cap mena de dubte que totes van poder constatar personalment com l’Astrologia Humanista representa una de les eines més poderoses d’autoconeixement. I també, entenc que feia molta falta un llibre on poguéssim comptar amb una bona relació entre els dotze signes del zodíac i les dotze flors tipològiques del Dr. Bach, una relació molt buscada en el món de la Teràpia Floral. I per últim una descripció arquetípica dels dotze signes del zodíac. Entenc, en definitiva que a qualsevol persona li pot resultar de molt interès aquest llibre, a més d’apropar-lo al camí de la consciencia plena. Un món conscient ens porta a un món més humà on TOTS sense excepció podrem viure en igualtat de condicions.

Què és l’astromedicina? Per què la podem fer servir?

Des de la més remota antiguitat, els nostres avantpassats ja van anar establint una relació entre el nostre sistema solar i el nostre cos. Cada planeta està relacionat amb un òrgan del nostre cos. Però al meu entendre, el més important és poder comptar amb una eina precisa per conèixer aquells desequilibris mentals i/o emocionals, que poden derivar en tot una sèrie de malalties. Per això, l’astrologia aplicada d’aquesta manera, ofereix un escàner on poder entendre què li passa a una persona, tant a nivell físic, com mental i emocional. I llavors, aplicar-ho a qualsevol disciplina que tingui com a propòsit restaurar la salut de la persona.

Quina relació hi ha entre l’univers i la personalitat de cadascú?

Bé, més que l’univers… ens quedem amb el nostre univers humà, el nostre sistema solar. En el moment precís del nostre naixement, com si es tractés d’una paper fotogràfic, quedem gravats amb la fotografia del sistema solar des del punt de vista del lloc de naixement i d’acord amb una data i hora exacte. És el que en Astrologia coneixem com a Carta Natal i/o Astral. Aquesta imatge ens acompanya tota la nostra vida, com una mapa que ens guia cap al millor camí pel nostre desenvolupament. No és un mapa estàtic sinó dinàmic, ja que constantment està interactuant amb els moviments planetaris del moment, marcant-nos cada etapa de la nostra vida. Seguir-lo, ens faria la vida molt més fàcil i més satisfactòria; doncs ens entendríem molt millor i seriem capaços d’entendre el nostre propòsit de vida.

Que són les flors de Bach?

El Dr. Edward Bach va viure entre el 1886 i el 1936; metge cirurgià, patòleg i homeòpata anglès, va ser el creador del que avui coneixem com a Sistema Floral del Dr. Bach; més popularment conegudes com flors de Bach. El Dr. Bach des de molt jove va sentir una enorme compassió cap al patiment humà. És això el que fa que es formi com a metge. Però ell entenia que hi havia d’haver una altra forma d’atendre al patiment: simple, fàcilment accessible, apte per qualsevol persona i lliure completament d’efectes adversos. Després de passar per la medecina, la bacteriologia i la homeopatia; decideix abandonar tot i anar-se’n a viure a la terra dels seus ancestres, al País de Gal·les. Allà es on va trobar allò que tant havia buscat al llarg de la seva vida; unes essències preparades amb les flors de determinades plantes silvestres. Aquestes essències, s’han estès per tot el món com una eina efectiva d’atenció terapèutica. La seva base és una acció holística, el que vol dir que tant actuen sobre el físic, com el mental, emocional i espiritual. Equilibrant a la persona, per tal com en Bach deia, recuperar la connexió entre ànima i personalitat.