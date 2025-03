Com ha estat treballant plegades, mare i filla (o dues generacions) en un negoci familiar? Ha suposat un repte o un avantatge?

Per descomptat representa un avantatge. Doncs els diferents punts de vista que tenim, degut a la diferència generacional, ens serveixen per sumar i, fins i tot multiplicar, la nostra feina i els valors d’equip. Els anys d’experiència de l’Elena i la visió més moderna i digital de la Clàudia es complementen beneficiant, sempre, als nostres pacients.

Quins valors i coneixements heu transmès d’una generació a l’altra?

Sempre hem volgut potenciar al nostre equip, som molt partidàries del rigor, de la formació constant, de tenir inquietuds per millorar. La valoració de tot l’equip que tenim a la farmàcia ha passat de generació en generació, doncs sense ells no haguéssim pogut arribar on som.

Com gestionar la conciliació entre la vida personal i professional en una farmàcia familiar?

Aquí parlarem més aviat de la situació de l’Elena quan les tres filles eren més petites. Ja que l’Elena ha viscut sempre a Barcelona i la feina l’ha tingut a Igualada, d’aquesta manera, moltes vegades s’havia de quedar a dormir a Igualada per poder compaginar la feina amb la vida personal. Des de casa, la figura maternal de l’Elena sempre ha sigut molt present, doncs sempre es va espavilar per poder ser al costat de la seva família i, alhora, poder complir amb les necessitats de la farmàcia. Com diu ella “si es vol es pot, tot és posar voluntat per fer-ho”.

Quins consells donaríeu a joves farmacèutiques que volen emprendre o dirigir la seva pròpia farmàcia?

Creiem que la il·lusió ha de ser un punt clau en aquest procediment. Al final, una farmàcia no deixa de ser un establiment amb el seu vessant sanitari i, al mateix temps, un negoci amb el seu vessant empresarial. Per això sempre es requerirà molta dedicació i esforç, per poder compaginar la formació sanitària, que requereix una actualització constant i poder gestionar correctament tota la part empresarial que comporta. Per aquest motiu, creiem que la vocació i les ganes són imprescindibles per poder dirigir una farmàcia, també per la responsabilitat de fer funcionar l’empresa pel bé de l’equip.

Com veieu el futur de la farmàcia comunitària i quin paper creieu que hi jugaran les dones?

Ens agradaria poder posar el focus en els nostres clients, doncs la majoria dels que venen a recollir la medicació són les dones. Les dones, anys enrere, eren les cuidadores de tota la família i, poques vegades, es cuidaven d’elles mateixes. Actualment, aquest comportament està canviant i molts homes venen a buscar la seva medicació i la dels seus familiars. Tanmateix, també les dones s’estan empoderant i tenen més consciència de cuidar-se d’elles mateixes, fet molt important.

Hi ha algun projecte o iniciativa que us agradaria impulsar per donar més visibilitat al paper de la dona a la farmàcia?

Hem muntat moltes campanyes d’acompanyament a la dona en diferents etapes de la seva vida i, aquest any, estem treballant per oferir un servei per a la dona en l’etapa de la menopausa que, si tot va bé, esperem poder-lo començar aviat. Es tracta d’un moment de la vida en què cal individualitzar i personalitzar aquest acompanyament, cada dona és diferent i cadascuna té unes necessitats que poden variar, no només entre elles, sinó també en diferents moments i circumstàncies de la dona.

Què significa per a vosaltres el 8M i com creieu que pot continuar avançant en la igualtat dins del vostre sector?

És important seguir avançant en la investigació farmacològica, ja que durant molts anys els medicaments i la medicina ha estat feta per homes i per a homes i, actualment, s’està veient i estudiant que en les dones no es requereixen les mateixes dosis o, fins i tot, hi ha patologies en què mostren símptomes diferents. El 8M és un dia que remarca el paper de la dona com a treballadora, però per a nosaltres cada dia és 8 de Març.