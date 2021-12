“Si algú vol viure de youtuber que es posi còmode perquè en té per estona”

Entrevista a Malbert, dissenyador gràfic i youtuber

Nascut a l’Anoia. Tinc 27 anys, soc dissenyador gràfic, solter i amargat. Visc a Barcelona.

Com vas començar a ser un youtuber?

No m’agrada que em diguin youtuber, sóc bastant més… faig contingut online, he escrit dos llibres, he fet xerrades, col·laboro a la televisió… Molta culpa és dels imbècils que m’envolten en aquesta professió que ho posen en safata als mitjans de comunicació perquè ens ataquin i se’ns taqui la imatge. De totes maneres, vaig començar a crear vídeos perquè ja em quedaven poques amigues que suportessin les meves merdes. Sóc una persona molt intensa, així que necessitava una finestra on poder parlar, vaig agafar una càmera, em vaig construir dos focus amb dues enciameres, vuit bombetes i tres metres de paper albal i ACCIÓ!

Quan vas començar?

Doncs vaig començar ja fa set anys, que també va ser l’excusa perfecta per perfeccionar l’edició de vídeo després de sortir d’estudiar disseny gràfic. Amb un canal de Youtube m’obligava setmanalment a crear un vídeo i així poder augmentar la meva formació

Per què?

Sempre he portat un showman a dins, m’encanta el xou, el critiqueig, fer el mamarratxo. Així que era una manera més d’expressar la meva identitat en un altre mitjà.

Quin és el teu dia a dia? Passes moltes hores a les xarxes?

Doncs el meu dia a dia és una merda. No sóc una persona massa social, la veritat, odio la gent com a concepte general. No acostumo a sortir gaire de casa (per anar al Mercadona i perquè sinó no menjo). Ara sí que estic viatjant cada setmana a Madrid perquè soc col·laborador en un programa de Telecinco però si no fos per això el meu dia a dia seria ser a casa, posar-me a l’oficina a editar vídeos, escriure guions i insultar gent.

Pensa que les xarxes és el meu món laboral i si ja de per si molts ens passem força hores enganxats al mòbil, imagina’t jo… així tinc les diòptries.

El perfil que tens és de queixa a les injustícies… per què?

Perquè em toquen els collons. Com no em queixaré d’una cosa que no veig correcta o justa?! Hi ha molts influencers o personatges públics que es queden callats davant d’injustícies socials o queixes polítiques per tal de no tacar la seva imatge i no perdre feines. Em sua els collons la meva feina, ho sento molt, en aquesta vida cal tenir principis, valors. I reconec que moltes vegades no aconsegueixo les millors formes per defensar els meus discursos però que jo perdi les formes no em fa perdre el discurs. Quan algú és gilipolles, és gilipolles, punt, i si s’ha de dir, es diu.

Hi ha molts adolescents que et segueixen. Què els diries?

Que defensin els seus pensaments fins al final. Que si han de nedar a contracorrent per no complir la norma o perquè no és el que se n’espera, que ho facin. És esgotador, sí, però ningú viurà la teva vida per tu.

Molts volen ser youtubers. És dura la teva feina? Et sents valorat?

Ai que pesats! Si volen viure de youtuber que es posin còmodes perquè en tenen per estona. Que estudiïn, que la gent es pensa que aquest ofici és encendre una càmera i prou. No perdona, per estar davant de càmera has de valer, has de saber comunicar-te, has de tenir alguna cosa per explicar, has de saber editar vídeos, entendre d’àudio, d’il·luminació, de photoshop per a les miniatures, de CEO per al posicionament, de xarxes per a la publicitat del vídeo, d’algorismes… És important estudiar. Cal formar-se, en allò que sigui, però formar-se. No vols una carrera? Doncs no vagis a la universitat, el que és important és aprendre ja sigui en un grau superior, cursos, de forma autodidacta… però forma’t, imbècil.

Com veus la societat avui dia?

Fatal. Em fa fàstic. Una societat homòfoba, masclista, desestructurada, egoista i sense valors. Evidentment està malament generalitzar però sí que és cert que per desgràcia encara necessita millorar molts aspectes. Gràcies a la lluita de molts i moltes això cada cop va canviant més però tot i així queda moltíssim per fer.

Cansa haver d’estar sempre pendent del que es cou a les xarxes?

No! Això és com una telenovel·la, a instagram Espanya hi ha tants pallassos que sempre et lleves amb un: “A veure quin circ ha muntat avui Tamara Gorro per augmentar el seu engagement”. “A veure quina barbaritat dirà avui el fantasma de Pelayo Díaz”. “A veure quantes promocions és capaç de fer avui Verdeliss, superarà el rècord de 563 colabs en 24h?”