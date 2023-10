SHARAY, més que un centre de bellesa

Em dic Sharay i tinc 30 anys. Quan vaig acabar d’estudiar batxillerat, vaig fer un grau de Laboratori d’anàlisis i control de qualitat, i després vaig continuar amb farmàcia. Però mentre acabava aquests estudis, com a hobbie vaig començar a estudiar estètica, sobretot la part de les ungles era la que més m’agradava. I des de llavors, no he parat de formar-me.

Quants anys portes en el món de l’estètica?

Des que vaig començar a estudiar estètica, porto un 6-7 anys.

Quins serveis podrem trobar el teu centre d’estètica?

Doncs una mica de tot, manicures, pedicures, tractaments facials i corporals, micropigmentació, depilació, etc.

Què et fa diferent de la resta de centres que poden haver-hi a Igualada?

La meva formació, sobretot en la part de les ungles, és molta. A part d’això, sempre intento cuidar i estar atenta als meus clients. Per a mi és molt important que se sentin únics en aquell temps que tenen per dedicar-se a ells/es mateixos/es.

Quina és la teva especialitat?

La meva especialitat ara mateix són les ungles. Per la meva varietat de formació i de experiència.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Crear.

Quin són els clients més freqüents al teu centre?

Normalment, les persones que més es cuiden són les dones, però al nostre centre tenim tant homes com dones. Al realitzar molts serveis, tenen molta varietat per escollir.

Quines innovacions hi ha en el món de la fotodepilació?

L’últim equip que hem portat ha sigut la màquina de Làser de Díode, la més efectiva i potent del mercat. A més a més, es poden fer amb diferents fototips de pell.

Quines tècniques de manicures estan de moda aquest any? Quines fas al teu centre?

Ara ja comença la temporada de tardor, i els colors que més es portaran seran el taronja, verd, blaus, vermells… Les ungles ja no es porten tan, tan llargues com feia una temporada.

Quins són els teus objectius com a empresària?

El meu objectiu com a empresària és créixer, i tinc clar quins són els objectius que vull fixar-me per a aconseguir-ho.

Què els diries a les persones que volen fer-se una manicura perquè triïn el teu centre?

Que es fixin en la seguretat i en la salut del client, el tracte i en la qualitat del servei.

Sharay Nails & Beauty Studio

Sharay Rodríguez Núñez, directora del centre SHARAY

Carrer Pierola 7, Igualada

Horari: de 9h a 21h

Tot tipus de serveis d’estètica: massatges, manicures, pedicures, pestanyes, depilació, tractaments facials i corporals, micropigmentació, etc.