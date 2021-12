Capellades inicia avui la darrera setmana de Nadal amb propostes diàries per als infants i joves de Capellades, en una nova edició de la Setmana de la Infància i la Joventut a Capellades.

La primera proposta es durà a terme avui, dilluns 27 de desembre, a les 6 de la tarda al Teatre La Lliga amb l’espectacle de titelles “Punxa” de la Companyia Morro Fi. Pua viu amb la seva família de cactus en la tranquil·litat d’un dels deserts de la Terra. Un dia, mentre recol·lecten raigs de Sol, tenen una visita inesperada que farà que Púa es quedi sense poder dormir. La nit és un món desconegut per a Púa, i en ella i amb l’ajuda de Fu, l’estrella fugaç, s’endinsaran en un món màgic ple d’aventures. Púa descobrirà que podrà volar sense tenir ales. Com ho farà?

Durant tota la setmana es podrà veure a la sala petita del Teatre La Lliga un gran diorama de Playmobil amb el pessebre i la ciutat romana.

El dimecres 29 de desembre hi haurà més acció amb una gran tirolina i un rocòdrom instal·lat a la plaça de Catalunya a partir de les 11 del matí. S’hi podrà participar de manera lliure, sense inscripció prèvia.

El dimecres s’havia de fer teatre musical, a partir de les 6 de la tarda, amb “Una dent sota el coixí” de la companyia Poca Cosa Teatre, però aquesta activitat s’ha hagut de suspendre per confinament dels integrants.

Per al dijous 30 l’activitat comença a les 12, a la Font Cuitora on es tornarà a fer una nova edició del Paintball per a joves. No cal fer reserva prèvia.

A la tarda hi ha una proposta nova, substituint la suspesa del dia anterior. Es tracta de “Les croquetes oblidades” de la Cia. les Bianchis. L’argument parla de la Pepa, una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda a dormir i enfadada amb les seves dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de l’àvia.

Finalment, el darrer dia d’activitat serà el divendres 31 de desembre, a les 12 del migdia, amb el comiat al Tió de Capellades, de la mà del Jaume Barri. Serà a les 12 del migdia a la plaça de Verdaguer on actualment està instal·lat, amb entrada lliure.