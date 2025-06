Set incidents registrats pels Bombers i ventades de 80 quilòmetres per hora com a resum de la jornada meteorològica de diumenge

La comarca va viure ahir diumenge un episodi especialment ventós i amb intensitat per pluja. Des del Servei Meteorològic de Catalunya van emetre una alerta de perill molt alt a l’Anoia i d’altres zones per temps violent. Avui dilluns però, segons Meteocat, el perill s’esvaeix i no s’esperen ensurts a la comarca, tot i que altres zones del país, més cap a l’oest, continuen en perill moderat.

Petits incendis i arbres caiguts, entre les principals afectacions de la comarca

Segons ha pogut saber La Veu de l’Anoia, el cos de Bombers de la Generalitat han dut a terme set sortides arreu de la comarca per incidents ahir diumenge i avui dilluns.

Ja a primera hora del matí (avís 6:38 h) una dotació es va desplaçar a la Pobla de Claramunt per un incendi en un canyar; un cop arribat al municipi van fer les tasques d’extinció.

A primera hora de la tarda (avís 15:16 h) set dotacions de Bombers van ser activades per anar a la Torre de Claramunt, tot i que al final només en van treballar dues. Per causa de la caiguda d’un llamp es va incendiar la zona vegetal pròxima a aquest.

A les 18:03 h el cos de Bombers va tornar a ser alertat per un arbre caigut a Montmaneu, que no va causar afectació més enllà, i a les 19:41 h un vehicle va perdre el control a Igualada i va topar amb la tanca lateral de la via, que tampoc va causar cap afectació personal.

A Vallbona d’Anoia s’hi van produir dos incidents, a les 20:08 h, un llamp va caure en un arbre i veïns van alertar als Bombers que es veia una columna de fum negre, per la qual cosa es van activar i una vegada arribats a la zona vegetal que cremava, van actuar conjuntament amb els ADF per fer revisió de la zona, que ja s’havia extingit per causa de la pluja. Després va produir-se un despreniment de terra a la B-224 sense més afectacions a banda d’això, també a Vallbona.

Finalment, avui dilluns a les 7:04 h, espurneja un cablejat per causa de la pluja a Argençola, a on a banda de Bombers també s’activa la companyia elèctrica.

Registres de vent de 80 quilòmetres per hora

Per altra banda, l’Observatori de Pujalt va recollir ahir un registre de vent de 80,3 km/h i 12,1 l/m2 d’aigua caiguda. L’única destrossa de la qual tenen constància és d’un arbre caigut. Segons l’Escala de Beaufort, 80 quilòmetres per hora de vent és considerat en valor 9/12, amb denominació de temporal fort.