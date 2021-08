S’estrena un nou model de quiosc de l’ONCE a la rambla Sant Isidre

Per

Igualada ha estrenat un dels nous quioscos amb què l’ONCE està substituint els seus punts de venda arreu del territori. El nou quiosc, que es troba a la rambla Sant Isidre, és més gran que l’anterior, més còmode i accessible.

El nou disseny compleix amb els requisits d’accessibilitat universal per a la persona que exerceix la venda i també per als compradors. L’exposició dels productes, amb més superfície de vidre, és més clara i organitzada per ajudar al client en la seva elecció.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, han acompanyat a la Presidenta de l’ONCE a la Catalunya Central, Maite Siles, en una visita al nou quiosc.

Siles ha destacat “la comoditat i l’accessibilitat del nou disseny i l’aposta de l’ONCE per modernitzar l’exterior dels quioscos i que s’integrin perfectament amb el seu entorn urbà”. De la seva banda l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha agraït “aquesta modernització del quiosc per part de l’ONCE i ha demanat que properament es puguin substituir la resta per tal d’augmentar la comoditat i accessibilitat de tots els punts de venda”.