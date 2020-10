S’estrena el documental del Museu Molí Paperer de Capellades

El Museu Molí Paperer de Capellades serà una un dels protagonistes de la II Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania que es fa del 19 al 25 d’octubre.

“El Paper, meravellosa invenció” és un documental gravat aquest any 2020 per encàrrec del mateix Museu que volia posar en relleu la tasca que s’hi duu a terme. Tal com explica la directora del Museu, Victòria Rabal, “volíem destacar el treball que fem per mantenir viva l’artesania del paper fet a mà, però amb una aposta clara per la innovació constant. Així ho expliquem i posem en valor les darreres col·laboracions importants que hem fet, per exemple a nivell de cuina amb la Carme Ruscalleda o els germans Roca o formant part de projectes artístics amb creadors de primera línia com el Jaume Plensa”.

El documental ha estat dirigit per Lluís Jené, qui prèviament ja havia fet un treball d’aquest estil amb el curt “Molins Paperers a l’Anoia”.

Ara “El Paper, meravellosa invenció” es podrà veure dins aquesta segona Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania, que en aquesta ocasió es farà de manera totalment virtual. Per això els 10 documentals escollits es projectaran a través de Filmin, la plataforma de cinema més prestigiosa de l’Estat Espanyol. Aquesta Mostra fa combregar dos sectors, el de l’artesania i el de l’audiovisual, per donar a conèixer a través de diversos formats audiovisuals el món de l’artesania.