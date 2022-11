S’estrena al festival Temporada Alta la nova producció del Teatre de l’Aurora, “Moriu-vos”

Després de l’èxit d’Encara hi ha algú al bosc, el Teatre de l’Aurora i el col·lectiu Cultura i Conflicte s’alien de nou amb un emotiu i sorprenent espectacle multidisciplinar sobre com la nostra societat tracta la vellesa, escrit per Anna Maria Ricart, amb coreografia de Sol Picó i direcció de Joan Arqué, i amb set grans intèrprets a l’escenari encapçalats per l’actriu Imma Colomer.

L’obra parla de la vellesa, de la soledat, el deteriorament físic i el sentiment d’inutilitat, enfront de la rebel·lia, la memòria, la fantasia i els records. El muntatge recorre escenes que confronta una societat cada vegada més envellida, però on tot allò que és vell i que és memòria, no hi té cabuda. Des de la soledat i l’aïllament fins a la infantilització de la vellesa, però amb una intenció poètica i irònica alhora.

La proposta artística s’ha fet a partir d’un procés de recerca previ, i de contrastar els diferents aspectes que aborda l’obra amb persones residents en centres per a gent gran, cuidadors, i professionals de diferents àmbits. Moriu-vos, arriba després d’Encara hi ha algú al bosc, el primer projecte que la companyia va estrenar a Temporada Alta el 2020. Anna M. Ricart signa la dramatúrgia d’aquesta espectacle, produït per Cultura i Conflicte i el Teatre de l’Aurora, i que compta amb la coproducció de Temporada Alta (es veurà el 10 de novembre al Teatre de Salt) i del Teatre Nacional de Catalunya (farà temporada del 17 de novembre a l’11 de desembre).

Joan Arqué, el director de l’obra explica així el sentit de l’espectacle: “Apartem la mirada de tot allò que no sigui plenitud productiva o reproductiva. Un tracte edatista, discriminatori, que ve donat per l’envelliment d’un cos. (…) Una mena de por de nosaltres mateixos que ens fa treballar a la recerca ingènua de sentit, exercitant la memòria del cos, raonant amb la tensió dels nostres músculs, la mirada fixa i el gest que uneix: instint de supervivència i

caos”.

Sol Picó també ha participat en aquest nou muntatge creant-ne la coreografia. Imma Colomer, Montse Colomer, Oriol Genís, Arthur Rosenfeld, Magda Puig, Erol Ileri i Piero Steiner/Enric Ases conformen l’elenc. Coincidint amb l’estrena de Moriu-vos al Teatre de Salt, els dies 9 i 10 de novembre al vestíbul i espai exterior del teatre s’hi podrà veure una exposició de fotografies de gran format que recorrerà des de l’àmbit documental les problemàtiques amb què es troben els cossos vulnerables durant la vellesa.

Signada per Oriol Casanovas Puigjané i Marta Garcia Cardellach, per una banda posa en focus en l’obscenitat de la vellesa retratant els protagonistes en espais no hegemònics, pertorbador, intensos, incompatibles, contradictoris o transformadors, i per l’altra s’exploren les possibilitats de l’erotisme i el desig com a punts de fuga de les problemàtiques que giren entorn de la vellesa.

L’exposició també es podrà veure al Teatre Nacional de Catalunya entre el 17 de novembre i l’11 de desembre al vestíbul de la Sala Petita i l’espai exterior del teatre.