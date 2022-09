Sessió doble de la UECANOIA avui dijous a l’Ateneu

Aquest dijous dia 29 a partir de les 19:30 el Club Excursionista UECANOIA ha preparat una sessió doble a l’Ateneu Igualadí amb un homenatge a les sòcies i socis i una nova edició del Cinema de Muntanya.

L’activitat s’iniciarà a dos quarts de vuit amb la presentació de la jornada i l’entrega dels trofeus per aquells socis/es que durant els passats anys de pandèmia 2019, 2020 i 2021 van fer el seu primer 3.000, 4.000, 5.000 etc. Aquest homenatge, que s’ha anat celebrant cada any, es va veure interromput per la pandèmia, i ara es recupera i es seguirà celebrant anualment com sempre. Per un muntanyenc/a, creuar el llindà d’aquestes fites, és motiu de celebració i és considerat un “guardó” a la seva “vitrina” personal d’èxits de muntanya.

Seguidament es retrà també homenatge a aquelles sòcis i socis que durant el 2020 o 2021 van celebrar els 25 o 50 anys de socis de l’entitat igualadina.

A continuació, a les 20:00h, s’inciarà la projecció de dues de les pel·lícules premiades al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló de la passada edició. Les pel·licules seleccionades són:

– Antarctica, mon rêve de l’extrême sud (Premi Grandvalira al millor film d’esports de muntanya)

– The icefall doctor (Premi BBVA al millor film de muntanya)

L’entrada és gratuïta i oberta a tots els públics.