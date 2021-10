S’esgoten les entades a l’Ateneu del TEDx Igualada

La 1a edició del TEDxIgualada 2021 ja ha esgotat les entrades que hi havia disponibles pel Teatre de l’Ateneu, però encara en queden algunes per assistir a l’Escorxador, que es poden comprar a través de www.tedxigualada.com. El TEDx és un esdeveniment mundial que ofereix un espai de difusió, reflexió i transmissió de coneixement i aprenentatge a través d’un seguit de ponències que posaran el focus en la forma en com evolucionem els éssers humans a partir de les experiències; a nivell tecnològic, cultural i personal.

Sota el títol “Versions”, aquesta 1a edició del TEDxIgualada comptarà amb tot un repertori de ponents reconeguts a nivell català i nacional de diversos àmbits com la sexologia, la gamificació, el disseny, l’arquitectura, la ciència, entre altres.

Actuacions musicals

El TEDxIgualada 2021 tindrà lloc el proper dissabte 23 d’octubre a les 16.04h. L’esdeveniment es realitzarà de forma híbrida i tindrà lloc en dos espais molt singulars de la ciutat d’Igualada. Per una banda, el Teatre Municipal l’Ateneu serà l’escenari de ponents i artistes del TEDxIgualada 2021. Entre els ponents es reptarà en directe al músic igualadí Red Pèrill a fer un interludi instrumental d’un fragment musical basat en intel·ligència artificial codificat pel músic-enginyer Iván Paz.

D’altra banda a l’espai de l’Escorxador es comptarà amb la viewingparty o festa d’emissió en directe que retransmetrà, en una gran pantalla de Cymatic i via connexió d’Iguana, tot el que succeeixi sobre l’escenari de l’Ateneu. A l’Escorxador també es comptarà amb la instal·lació del planetari de l’Observatori de Pujalt on els assistents podran descobrir els secrets de l’Univers. L’esdeveniment a l’Escorxador finalitzarà amb una DJ session per Red Pèrill.

TED és una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes i potents. Es va iniciar el 1984 com una conferència en la qual van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els temes – des de la cultura, l’art o la ciència als negocis o els problemes mundials – en més de 100 idiomes.