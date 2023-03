S’esfondra el doble sostre del Casal d’Avis d’Òdena, sense causar ferits

Ensurt al Casal d’Avis d’Òdena aquest passat cap de setmana després que s’esfondrés el doble sostre de l’edifici. Per sort, va passar sense que hi hagués cap activitat al Casal i per tant no hi hagués ningú.

Des de l’Ajuntament d’Òdena, a través de les xarxes socials, han assumit la total responsabilitat d’aquest esfondrament i reconeixen que “no s’hauria d’haver produït mai”, al mateix temps que resten a la disposició dels ciutadans per a qualsevol informació o aclariment sobre els fets.

Des del consistori també s’avisa que el Casal d’Avis restarà clausurat mentre els serveis tècnics de l’Ajuntament treballen per trobar una solució definitiva que garanteixi la seguretat a la sala.

Fem Òdena critica la falta de manteniment

Des de l’oposició, Fem Òdena ha criticat amb duresa la falta de manteniment del local per part de l’actual equip de govern. El grup, que va governar els tres primers anys de mandat, abans que es produís una moció de censura, recorda que en els pressupostos del 2022 hi havia una partida de 36.000 euros destinada a la reparació del doble sostre del Casal d’Avis. Uns pressupostos que finalment no es van aprovar, precisament, a causa de la moció de censura.