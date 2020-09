S’escullen les propostes finalistes del pressupost participatiu de Piera

El passat divendres 18 de setembre es va celebrar a Piera el taller TOP10!, una jornada participativa oberta a tota la ciutadania on s’havia de decidir quines serien les propostes que passarien a la fase final de votació dels pressupostos participatius. Una vintena de persones van participar en aquesta sessió, durant la qual es va explicar el funcionament dels processos participatius i els avantatges que suposen per a la ciutadania. El regidor d’Hisenda, Àngel Sabaté, va aprofitar per a desgranar cada capítol del pressupost per tal que les persones assistents poguessin entendre millor com funciona l’Ajuntament.

Els vilatans i vilatanes es van agrupar per treballar conjuntament sobre les propostes. Es van valorar les 29 propostes vàlides de les 213 presentades, agrupades en tres blocs:

1. Equipaments, mobiliari urbà i instal·lacions municipals

2. Via pública, mobilitat, vialitat, senyalització i accessibilitat

3. Zones verdes, places, parcs, entorn natural i sostenibilitat ambiental

Després de debatre cada proposta, finalment van ser 11 les finalistes:

· Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals

· Il·luminació del parc entre la Plaça Generalitat i el Barri Montserrat

· Col·locació d’un protector per a la tanca perimetral de la pista interior del Pavelló El Prat

· Instal·lació de càmeres amb lector de matrícules a barris, pobles i nucli urbà

· Arranjament i enllaç de camins de la via verda entre Can Mas i el centre urbà de Piera

· Creació de colònies controlades de gats esterilitzats

· Instal·lació d’enllumenat a punts foscos concrets del municipi

· Construcció d’un pas elevat per a vianants i bicicletes a Can Bonastre (sobre la B-224) i connexió del Camí Romeu amb la via verda de Masquefa

· Creació d’un espai de coworking

· Renovació i ampliació de l’skatepark de La Plana

· Instal·lació de punts de wifi públic a diferents punts del municipi

El següent pas serà la valoralització econòmica de cada proposta per part del personal tècnic de l’Ajuntament, que fins ara només estaven classificades com a petites, mitjanes o grans.

Posteriorment, cap al mes de novembre, començarà la Fase 4 en la qual es farà la votació final. La ciutadania de Piera podrà decidir quina proposta o quines propostes es duran a terme l’any 2021, sempre i quan el total no superi els 161.803,4 euros. La votació es podrà realitzar telemàticament o de forma presencial, amb els únics requisits que els participants siguin persones de 16 o més anys i que estiguin empadronades al municipi