El servei d’oficines bancàries que donarà coberturaa vint-i-dos municipis de l’Anoia, s’estrena a Miralles

Ja està en marxa el nou servei d’oficines bancàries itinerants de la Generalitat en forma de furgonetes, que pretenen donar cobertura als més de cinc-cents municipis catalans que no disposen de caixer o oficina bancària pròpia.

Aquesta setmana l’empresa CaixaBank ha estrenat la infraestructura a Santa Maria de Miralles, una de les vint-i-dues poblacions de la comarca de l’Anoia que es beneficiaran del servei.

El sistema impulsat per la Generalitat, va ser concedit a CaixaBank i Caixa d’Enginyers, dues entitats bancàries que s’aniran alternant la cobertura d’aquest servei.

Així doncs, dilluns 17 de febrer a les 11 del matí, arribava una furgoneta negra de CaixaBank a l’esplanada situada davant de l’ajuntament de Santa Maria de Miralles, tota equipada per garantir l’accés als serveis financers i atendre les diverses consultes dels habitants del municipi.

Una manera de descentralitzar els serveis d’Igualada

L’alcaldessa del municipi Yolanda Ruiz, ha celebrat la posada en marxa del servei, que apunta que “ens porten el banc a casa”.

Ruiz percep aquesta mesura com una eina per evitar que els habitants de Miralles hagin de desplaçar-se a la capital per a poder treure diners o resoldre dubtes en relació amb el banc “Per la configuració del nostre municipi, aquest format és ideal; un caixer automàtic ens obligaria a tenir una sèrie de mesures de seguretat que no podem complir. Alhora no tenim nucli urbà i això també ens perjudica en cas que volguéssim posar un caixer, ja que no tindríem lloc on situar-lo.

Pel que fa als horaris de recepció de la banca mòbil, l’alcaldessa posa èmfasi en el fet que “el servei forma part d’una ruta de la qual nosaltres en formem part, i el nostre temps és aquest horari” diu que “si es vol utilitzar, es pot fer una previsió.” Ruiz espera que el servei doni bona resposta al veïnat, i que “continuï funcionant correctament.”

Juan Carlos Bonache “A l’Anoia donarem servei a uns 16.000 potencials usuaris”

Juan Carlos Bonache, responsable del servei de Banca Mòbil de CaixaBank a Catalunya, explica com el servei, que és fruit d’un acord amb la Generalitat, té per objectiu “la inclusió financera a tot el territori, donant cobertura a uns 500 municipis de Catalunya, que equivalen a uns 400.000 habitants aproximadament”.

L’autobús presentat a Miralles, és un dels 9 que oferirà aquesta entitat bancària arreu dels quatre municipis catalans “a la comarca de l’Anoia, aquest autobús donarà cobertura a uns 15.000 usuaris potencials aproximats, dels 22 municipis que faran ús de la banca itinerant”.

Bonache diu que “la selecció de municipis l’ha fet la Generalitat a base de posar-se en contacte amb els municipis, i aquests manifestant si necessiten o no el servei”.

El responsable del servei parla que la regularitat serà variable “el normal és una vegada al mes, menys els municipis amb més habitants que requereixin més cobertura, que hi passarà dues vegades al mes”; Juan Carlos diu que el conveni marca que aquells municipis que no superin els 250 habitants tindran parades de 30 minuts de l’autobús, i aquells que excedeixin aquest nombre, tindran el servei durant una hora.

El 70% dels usuaris és gent de més de 60 anys

L’Elisabet Martínez és una de les treballadores de CaixaBank que opera a les oficines itinerants “resolc els dubtes que puguin anar sorgint a l’oficina, com ara ajudar en la gestió de reintegraments, d’ingressos, de transferències o de consultes d’algun rebut.

Martínez apunta que el sector demogràfic més habitual d’ús del servei és de persones majors de 65 anys “en aquest autobús hi han pujat persones de quasi cent anys; el 70% aproximadament d’usuaris, és gent de més de 60 anys.”

Remarca que la quantitat de persones que atenen en el servei d’un municipi pot variar “a vegades tenim pobles que en una hora podem atendre a quinze persones”.

Un veí de Miralles original dels Estats Units, Toni Vanshoots, arriba en tuc-tuc a davant l’ajuntament per a fer ús de la banca itinerant “vaig veure la notícia al correu, sabia que venien avui a aquesta hora i he vingut a treure diners; és la primera vegada que ho faig servir”.