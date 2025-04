El Servei d’Informació i Atenció a les dones de la Conca d’Òdena amplia i millora l’acompanyament

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha experimentat un increment significatiu en el nombre de dones ateses el 2024, i s’ha consolidat com un recurs essencial per a l’assessorament i suport a les dones de la Conca d’Òdena. La Memòria de balanç feta pública aquesta setmana mostra que el servei va registrar l’any 2024 un total de 446 dones ateses, un 25% més que l’any anterior. Aquest servei gratuït ofereix atenció personalitzada en els àmbits psicològic, jurídic i social per ajudar les usuàries a afrontar malestars i dificultats personals, familiars i laborals.

Aquest increment ha estat possible gràcies a la millora del servei i l’ampliació de l’equip professional, facilitada per una aportació de 293.000 euros del conveni signat el juny de 2024 amb l’Institut Català de les Dones del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord ha permès reforçar l’equip amb la incorporació d’una coordinadora, dues psicòlogues, una jurista i una auxiliar administrativa, un reforç que ha tingut un impacte directe en la capacitat d’atenció del SIAD, reduint els temps d’espera, ampliant l’abast territorial i oferint una atenció més àgil i personalitzada.

En aquest sentit, el servei ha ampliat els punts d’atenció fins a vuit, amb presència estable a Igualada -en cinc punts diferents de la ciutat-, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, i atenció sota demanda a la resta de municipis de la Conca d’Òdena.

Atenció psicològica i consultes jurídiques

L’any 2024, les professionals del SIAD MICOD han realitzat un total de 1.326 visites, comptant tant les primeres atencions com els seguiments. En concret, s’han fet 329 visites d’acollida a dones noves i 997 visites de seguiment. En total, el servei psicològic ha registrat 1.082 visites i el servei jurídic, 244.

La major part de les consultes han estat de caràcter psicològic, amb dones que han requerit atenció per malestar emocional derivat de la criança, processos de dol, conflictes de parella, ansietat o estrès. També s’ha detectat un augment de derivacions des dels serveis de salut mental a causa de les llargues llistes d’espera. Moltes d’aquestes demandes tenen com a origen els malestars de gènere vinculats als mandats culturals, la càrrega mental i la conciliació, que sovint deriven en esgotament físic i emocional. A més, es constata l’impacte de les violències masclistes subtils i de malalties cròniques molt feminitzades, com la fibromiàlgia o la fatiga crònica. Les consultes jurídiques s’han centrat en separacions i divorcis, acomiadaments i irregularitats laborals, herències, estrangeria i habitatge.

L’acord també ha permès reforçar la coordinació amb altres serveis com salut i serveis socials per millorar l’atenció integral a les dones. En paral·lel, s’han impulsat accions de sensibilització i difusió, incorporant eines digitals per a una millor gestió dels casos i ampliant les activitats grupals per fomentar l’empoderament de les usuàries.

En aquest marc, el SIAD MICOD i l’Àrea d’Igualtat de Gènere han impulsat diverses accions comunitàries per sensibilitzar i prevenir desigualtats i violències de gènere, amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la Mancomunitat. Entre les iniciatives, s’han organitzat tallers sobre menopausa, divorci, criança i educació afectivosexual per a famílies, així com sessions de coeducació en centres escolars.

També s’han activat espais de suport i reflexió, com els Punts liles especialitzats en salut i diversitat LGTBI i la Jornada Nativitat Yarza, centrada en la relació entre sexualitat, plaer i violències. A més, s’han impulsat campanyes de sensibilització, com Joguines no sexistes i la campanya Posem el desig al centre, que ha inclòs una exposició i una taula rodona sobre consentiment i violències sexuals.