El servei d’ambulàncies a l’Anoia i el Penedès passarà a mans del gegant danès del sector, Falck

Es veia venir que hi hauria canvis, i així serà. L’empresa responsable de les ambulàncies, fins avui, del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Anoia -i a tota la Vegueria Penedès- canviarà de mans en els propers mesos.

Aquesta setmana s’ha fet ja oficial que el grup danès Falck, capdavanter mundial de les emergències, ha guanyat el gran concurs d’ambulàncies de Catalunya. El conglomerat s’ha endut tres dels deu lots de la macrolicitació, que és la més gran d’Espanya, cosa que li assegura ingressos de més de 650 milions d’euros dels prop de 2.000 milions que hi ha en joc.

És el que es desprèn de l’adjudicació definitiva del concurs, que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha publicat aquesta setmana. La resolució confirma Falck com a vencedor a la lliça, amb tres lots: l’àrea metropolitana sud, amb 231 milions en joc; Girona-Alt Maresme, amb 278 milions i, finalment, el Penedès -que inclou l’Anoia-, amb 144 milions. En total, 653 milions d’euros a set anys, cinc ampliables a dos més.

Segons la Generalitat, el concurs s’adjudica per 1.970M€ i els lots inclouen el transport sanitari urgent (TSU) i el no urgent (TSNU), “generant noves sinergies i una millora de l’eficiència”.

En el servei urgent, s’incrementen els recursos en 46 ambulàncies més, prop de 380 professionals més i quasi 311.000 hores més. Pel que fa al servei no urgent, s’incorporen nous vehicles amb noves funcionalitats així com una imatge específica tant en vehicles com en uniformitat.

També s’ha incorporat una nova eina “que permet determinar les posicions òptimes per a les ambulàncies alhora que ajuda a decidir on reubicar o posicionar una nova ambulància al territori, per reduir el temps de resposta en situacions d’emergència i garantir una millor cobertura de la zona”.

És previst que l’empresa signi el contracte els propers dies i comenci a preparar l’operativa, tot i que té un marge d’un any per fer-ho. Cal comprar i transformar les noves ambulàncies, construir les bases que faltin i subrogar o bé contractar personal. En principi, el nou servei ha d’entrar en funcionament l’1 de gener del 2026.

És d’esperar que, amb el nou servei i la nova distribució geogràfica, perquè fins ara l’Anoia estava inclosa dins de la demarcació de la Catalunya Central, s’hi guanyi en efectivitat i qualitat, amb el trasllat a la del Penedès, i més tenint en compte que Igualada és la seu del Departament de Salut de la Generalitat en aquesta nova Vegueria. Una de les queixes més habituals dels pacients que diàriament són traslladats a Bellvitge és la deficiència del servei, ja que habitualment molts es queden hores i hores esperant la tornada a l’hospital d’Igualada.