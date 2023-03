Sergio Mancebo premiat per la Federació Espanyola de Professionals de la Imatge amb el guardó al millor vídeo publicitari

La Federació Espanyola de Professional de la Imatge (FEPFI) celebra des de fa anys diferents certàmens de fotografia i vídeo amb reconeixement internacional. Un dels més importants d’Europa, el Photoforum Fest a Barcelona, es va celebrar el passat 15 de març.

El productor de vídeo anoienc Sergio Mancebo va decidir presentar-se a l’edició d’aquest any en diferents categories de premis, obtenint 4 nominacions, dues en documental, una en vídeos de lliure creació i la quarta en vídeos publicitaris. En aquesta última, Mancebo va aconseguir el primer premi.

Sergi Mancebo, tot un professional del món audiovisual, assegura que no s’esperava guanyar el primer premi de la categoria de publicitat. “La meva cara va ser un poema quan vaig escoltar el meu nom. No m’ho creia, perquè és una categoria bastant complicada donat el nivell de les obres presentades.”

Sergio fa 14 anys que treballa en el meravellós món dels vídeos de noces on s’ha format i aprèn constantment, però com ell explica, “per continuar creixent cal continuar avançant passos.” Des de fa un parell d’anys, Mancebo va començar a treballar altres aspectes de vídeo, tant el corporatiu com el publicitari, documental, i contingut per a xarxes socials. “El món està evolucionant amb passes de gegant i jo fa dos anys vaig fer la meva metamorfosi per continuar i no quedar-me aquí estancat.”

El premi rebut és per a Mancebo el reconeixement més gran possible, ja que fa molts anys que treballa en la realització de vídeos i aquest era el senyal que necessitava per confirmar que està fent una bona feina. “Sortir de la zona de confort dona vertigen, però una vegada la travesses ja no hi ha marxa enrere.”

Sergio Mancebo vol agrair aquest premi a tots aquells que han confiat en ell i l’han acompanyat durant la seva trajectòria.