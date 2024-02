Sergi Punset, nou entrenador de l’Igualada Femení Grupo Guzman

Publicitat

Sergi Punset ha sigut anunciat com a nou entrenador de l’Igualada Femení Grupo Guzman. El tècnic arriba amb l’objectiu d’assolir la permanència a l’Ok Liga Iberdrola on l’equip de l’Anoia ocupa la tretzena plaça havent sumat set punts, guanyant dos partits i empatant un. Punset debutarà dissabte a Les Comes rebent al cinquè classificat momentani de la fase regular, el HC Coruña.

El vilafranquí arriba amb una gran experiència com a entrenador. Punset ha estat a clubs com el CP Vilafranca (Ok Liga Plata), l’IgualadaHC, el CP Sitges o el PAS Alcoi (Ok Liga). També ha fet carrera a l’estranger sent seleccionador d’Equador (Copa Amèrica) i d’Itàlia, on també ha entrenat al Breganze, al Hockey Bassano i al Hockey Vercelli. A França va portar al Noisy Le Grand, al Saint Omer i a La Vendéenne, club amb el qual va guanyar la Copa de França, i a Portugal al Candelária. Amb el CP Vilanova es va proclamar campió de la Copa CERS de 2007 com a segon entrenador.

Compartir