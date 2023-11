S’entreguen els Premis Ciutat d’Igualada amb Feliu Formosa i Antònia Enrich com a premiats d’honor

Aquest diumenge s’ha dut a terme al Teatre Municipal Ateneu la 28a edició de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, amb l’objectiu d’estimular la creació artística en els seus diferents àmbits, com l’artístic, la recerca i la solidaritat.

L’acte ha comptat amb l’actuació de Clara Peya pianista de Palafrugell, compositora amb orígens igualadins, que ha publicat 13 discos sota el seu nom, sempre amb el piano com a centre de gravetat i amb la voluntat d’utilitzar l’art com a eina de transformació social; valor pel qual va ser guardonada el 2019 amb el Premi Nacional de Cultura.

El Jurat del Premi de Composició musical Paquita Madriguera, format Josep Comellas Rosiñol, Montserrat Lladó Gambín, Francesc Gregori Pons, Maria Cristina Pascual Noguerol i Maria Queralt Martí com a secretària, han atorgat el 1r Premi de composició musical Paquita Madriguera per “La suite del Fènix” del compositor de Barcelona Andreu Domènech Amador. Un premi que va lliurar la regidora de Cultura Carme Riera i que feia dos anys que es declarava desert.

El premi de Disseny que porta el nom de Gaspar Camps, compta amb el suport de l’entitat disseny Igualada; Disseny Marked i l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. El Jurat format per Raquel Camacho, Marta Lucas, i Isabel del Río, professores de La Gaspar; Pep Valls, de Disseny Igualada; Aura Olivan, de Disseny Marked, i Carme Riera, regidora de Cultura, ha atorgat el 1r Premi de disseny industrial de producte 2023, dotat amb 1.000€ i el guardó Ciutat d’Igualada a Jordi Ribaudí, de l’estudi “ESTUDI RIBAUDÍ” pel seu treball que combina l’artesania i el disseny, amb l’ús de materials locals com la pell d’Igualada.

El següent 1r Premi, dedicat a projectes d’Interiorisme dotat amb 1.000€ i el guardó Ciutat d’Igualada ha recaigut en l’estudi “CODI INTERIOR DESING” representat per Carmina Orgué Fígols, per la seva visió creativa de l’espai, l’ús de materials innovadors i la seva combinació amb materials tradicionals amb resultats excel•lents. Va lliurar els premis el regidor d’Ensenyament i Cooperació, Josep M. Carpi.

El premi d’Art Digital Jaume Graells, un premi impulsat pel Centre Informàtic de l’Anoia, CEINA i l’Ajuntament. El Jurat format per Teresa Creus i Bel, presidenta; Josep Maria Rosich i Morist; Xavier Vives i Sabaté; Joan Domènech i Ventura; Eulogi Domènech i Roig; Ester Comenge i Secanell; Anna Cervera i Arroyo; Ada Jover i Sampere; i Josep López i Seuba que actua com a secretari, han atorgat un Accèssit del Premi Art Digital Dotat amb una llicència original atorgada per Corel i un diploma acreditatiu per la sèrie Tríptico – cúbico, de José Ramon Rivas Garcia de Santiago de Compostela.

El Primer Premi Jaume Graells d’Art Digital, que obté el Guardó Ciutat d’Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1500 € atorgats per La Renda Urbana, i Ceina ha estat per l’obra Adán de l’autor Ambrosio-José López González de Madrid. El regidor de Relacions Institucionals va lliurar el Premi.

El Premi Joan Llacuna de poesia que compta amb el suport de l’Ateneu Igualadí, i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, i el guanyador d’aquest premi obté el Guardó Ciutat d’Igualada, 2.000 € i la publicació de l’obra a Viena Edicions. Del total de 60 obres a concurs, el 1r Premi de Poesia Joan Llacuna 2023 va ser pel poemari Sherwood, de l’autor, Marc Masdeu Escuder de Soses (Lleida). El premi l’ha lliurat el regidor de Mobilitat, Entitats I Via Pública, Miquel Vives I Singla i el va seleccionar el jurat format per Enric Viladot i Presas; Laura Rosich i Mena; David Soler Ortínez; Carmel·la Planell i Lluís, en representació del CECI; M. Teresa Miret i Solé, en representació de l’Ateneu Igualadí, Rafa Mammos, guanyador de l’edició anterior.

El Premi de fotografia Procopi Llucià, va comptar amb un total de 112 participants de 33 països diferents i 1.258 fotografies participants. El primer premi obté el Guardó Ciutat d’Igualada, i 1000 € en concepte de drets d’autor, i el pin blau de la FIAP, que va recaure en la col·lecció presentada pel fotògraf Toni Barbany Bosch, de Riells del Fai (Vallès Oriental – Barcelona). Ha lliurat el premi la regidora, 2a Tinent d’alcalde, regidora de Governació, Habitatge, Igualtat, LGTBIQ+ i Universitats Carlota Carner I Carrer, i el Jurat estava format per Trinley Paris, Raimon Moreno Hidalgo i Raul Villalba

El Premi d’investigació que duu el nom de Jaume Caresmar, ha recaigut en el treball “LA IDEAL, memòries d’una fàbrica , una família i un temps”, de l’autor igualadí, Nil Mercader Talló. El Jurat també va voler concedir un accèssit honorífic, al treball “La cursa per la salvació. la depuració de mestres a Igualada durant el primer franquisme(1939-1945), de Lourdes Castillo Gallardo

El Jurat del premi estava format per Miquel Termens i Graells, en representació del CECI, Miquel Gutiérrez Poch, representant del Centre d’Estudis Jordi Nadal, Carme Riera i Minguet, regidora del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, i ha lliurat el premi el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè Termens.

El Premi Mossèn Còdol organitzat per l’Ajuntament de la ciutat i la Fundació Sant Crist d’Igualada, té l’objectiu de promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, entitats i organitzacions, compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques. Un premi dotat amb 2.000€, que aporten a parts iguals l’Ajuntament d’Igualada i la Fundació del Sant Crist i que va recaure en ASSOCIACIÓ DCA (dany cerebral adquirit) Anoia, pel seu projecte de compromís en l’atenció de les persones que han patit dany cerebral. Ha lliurat el premi Sandra de la Iglesia Colet 4a. Tinent d’Alcalde i regidora d’Acció Social, i el membre de la Fundació del Sant Crist d’Igualada, Sr. Jordi Miserachs i Nadal. El Jurat que va escollir el premi estava format per dos integrants de la Fundació Sant Crist d’Igualada: Raquel Miserachs Galtés i Jordi Miserachs i Nadal; i per part de l’Ajuntament d’Igualada, la regidora de Cultura, Carme Riera i Judit Serra Rodriguez, tècnica d’acció comunitària inclusiva

L’acte s’ha tancat amb el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, un premi per reconèixer la trajectòria a persones de diferents àmbits culturals, ja siguin artístic, de pensament, de recerca, social, intel·lectual o educatiu. El Jurat del premi estava format per la regidora de Cultura, Carme Riera i Minguet; la directora de la Biblioteca Central Montserrat Lobato Just; la directora de Ràdio Igualada, Montserrat Sanou Pacheco; la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret Esteve; el president de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, Ramon Mascaró Seuba, la regidora Patrícia Illa Borja i el director del CECI, Xavier Barberà i Bota, que per unanimitat han atorgat el premi 2023 Ex aequo a dues persones destacades de la ciutat, Antònia Enrich i Solà, per la seva tasca educativa en l’àmbit musical en diferents escoles de la ciutat i la seva vinculació i suport en entitats corals de la Ciutat, i una persona molt estimada i vinculada culturalment a la ciutat amb una basta trajectòria d’àmbit nacional: és en Feliu Formosa i Torres, traductor, dramaturg i poeta. L’alcalde de la ciutat, Marc Castell ha atorgat els dos guardons.

Una de les parts més emotives de l’acte, ha estat l’homenatge i record dels protagonistes de la cultura de casa nostra que ens han deixat durant el darrer any. En primer lloc, s’ha recordat la figura i la trajectòria de Pere Pascual i Domènech, professor i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, vinculat a la Facultat d’Economia i Empresa, i al departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, molt vinculat al CECI. En segon lloc a Josep Valls i Santané, trompetista i intèrpret musical, que des dels 19 anys en que va arribar de Manresa ha estat vinculat a l’àmbit musical de la ciutat. També a Jesús Enrique de Pedro, conegut periodista, locutor de Ràdio Igualada i Cap de protocol de l’Ajuntament d’Igualada, i finalment a Josep Bros i Bros, nascut a Igualada l’any 1954, que va impulsar la cultura popular a la ciutat, especialment en l’àmbit de la imatgeria de foc, els diables, els Pastorets, la Sardana i la Festa de Reis. L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha lliurat a les famílies una escultura de La nena de la Rambla, obra de Teresa Riba.