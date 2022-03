S’entrega a Sant Joan de Déu la recaptació aconseguida en el festival de música pel càncer infantil

El dilluns passat, una representació de l’associació “Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada”, va fer entrega de la recaptació del festival de música pel càncer infantil dut a terme al teatre l’Ateneu el 18 de febrer.

Els va rebre Emma Perrier de l’Obra Social d’aquesta institució, qui els va parlar de les noves innovacions dutes a terme a l’hospital de SJD, centre pediàtric de referència

amb la tecnologia més puntera i amb els tractaments més avançats.

També va comentar que havien renovat i ampliat els quiròfans i que disposaven de la tecnologia més d’avantguarda. Aquests quiròfans pediàtrics incorporen en el mateix espai una ressonància, un TAC i un arc híbrid. Aquesta tecnologia permet als equips de cirurgia

disposar d’imatges en temps real i poder fer intervencions molt complexes amb la màxima

precisió.

També van poder veure com el futur hospital oncològic, el Pediatric Cancer Center, està avançant a bon pas. Tot i les dificultats del moment present perquè hi ha materials que costa que arribin de l’estranger, les obres no paren i s’espera poder inaugurar-lo a l’estiu. Quan es posi en funcionament serà l’hospital oncològic infantil més gran d’Europa.

Tota aquesta institució fa un gran esforç per adquirir la tecnologia més avançada i poder tractar les diferents patologies amb el tractament més innovador. El seu objectiu és poder atendre els pacients tant des d’un punt de vista mèdic com humà, fent que l’estada per l’hospital no sigui traumàtica per aquests nens i nenes.

Emma Perrier va agrair molt el festival dut a terme a Igualada i va comentar que havia sigut el primer acte que s’havia organitzat després de la pandèmia a favor del càncer infantil.

Per part de l’associació expliquen que “és un goig poder aportar el nostre gra de sorra i tenim previst dur a terme cada any, en motiu del dia internacional del càncer infantil, un festival amb aquest objectiu”.

I afegeixen, “el nostre agraïment a les corals els Verdums, Gatzara i a l’escola municipal de música que ho van fer possible. També al suport de l’ajuntament d’Igualada i al teatre l’Ateneu”.