“Senderos”, concert d’hivern del cor Exaudio, a l’església del Roser

Demà dissabte el Cor Exaudio oferira el seu concert d’hivern, “Senderos”, dirigit per Carles Prat. Serà a dos quarts de 9 del vespre a l’església del Roser i les entrades, a un preu de 8€ i 6€, es poden adquirir a tiquetsigualada.cat.

El Cor Exaudio ofereix un concert diferent, allunyat de la temàtica nadalenca. Un programa inspirat en músiques que ens parlen de camins molt diversos. Camins que porten a l’escola, camins per on hi transita en Juan Canelón amb el seu “potro”, camins que es dibuixen en una tarda crepuscular o camins que han acabat al fons del mar.

Dins d’aquest leitmotiv podrem escoltar dos blocs de peces.

Un encapçalat pel cicle de cançons de Francis Poulenc “Petites Voix”. Poemes simples de temàtica costumista i fins i tot un punt naïf que són un reflex inequívoc de l’estil compositiu homofònic i harmònicament ric del compositor francès.

El segon bloc està clarament enfocat a música i ritmes d’arrel sud-americana. Podrem gaudir de ritmes com la Zamba, el Joropo, la Chacarera Trunca, i fins i tot ritmes brasilers. Un repertori que vol donar un toc alegre i diferent a l’ambient nadalenc que ens envolta i que amb la col·laboració de la percussió a càrrec del Robin Corrià de ben segur que ens deixarà un regust enèrgic i festiu.

