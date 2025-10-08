Et sembla bé el préstec d’emancipació que ofereix la Generalitat per la compra d’habitatge entre el jovent?

L’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les preocupacions més recurrents entre el jovent; els obstacles al qual s’enfronten per a poder avançar un 30% de la compra, o la diferència entre sou i cost de vida, ha fet que l’edat d’emancipació a Catalunya s’hagi disparat, rondant la trentena.
Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa els préstecs d’emancipació, una nova eina pensada per ajudar els joves a pagar l’entrada del seu primer habitatge, cobrint el 20% del valor de l’habitatge, fins a un màxim de 50.000 euros. A més no té interessos i no s’ha de tornar fins que no s’hagi pagat la hipoteca al banc.
Això sí, com totes les ajudes hi ha uns requisits d’accés com ara tenir entre 18 i 35 anys, que l’habitatge que es compri ha de ser la primera compra de la persona sol·licitant i ha d’esdevenir la seva residència habitual, o que els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran (incloent-hi menors i persones que no sol·licitin el préstec) no podran superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5 (per exemple, fins a 80.963,31 € si és una sola persona).
Per això aquesta setmana et preguntem: