Una selectiva mostra fotogràfica de la Photographic Society of America llueix aquests dies a l’Espai d’Art del Mont Àgora

A la Sala d’Exposicions del Mont Àgora, demà, dissabte 20 de setembre, a les 7 de la tarda, es durà a terme la inauguració d’una mostra excepcional, l’exhibició de 31 fotografies de diferents autors/es, membres de la prestigiosa Photographic Society of America (PSA); en el marc d’un esdeveniment que, per a aquesta avinentesa, compta amb el suport de l’Ajuntament de l’esmentat municipi, l’Espai d’Art Mont Àgora, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i la mateixa Photographic Society of America (PSA).
L’exposició, que aquí, a Sta. Margarida de Montbui, estrenarà un llarg itinerari per diferents sales del país, reuneix una acurada selecció d’obres de fotògrafs/es de l’àmbit estatal espanyol, membres de la Photographic Society of America (PSA), amb l’objectiu essencial de fer visibles per al gran públic les més rellevants obres dels i les artistes que en formen part, posant en valor no solament llur dimensió creativa i artística sinó també l’abast tècnic de cada autor/a en el seu exercici i identitat fotogràfica. Òbviament, fer públiques aquestes instantànies, més enllà de ser un elogi a unes significades autories, és subratllar la capital rellevància d’aquesta organització internacional exclusivament dedicada a l’univers de la fotografia i a la seva promoció arreu del món. Això és, de la mirada plural a unes obres de desiguals procedències, se n’obté l’observança d’una extensa varietat de temes i estils fotogràfics que, tant en enfocaments com en sensibilitats estètiques, ens descobreixen l’admirable, i tal vegada insòlita, profusió creativa de cada ull fotogràfic a l’hora de capturar la Natura, el paisatge urbà, el retrat, el nu, la fotografia de viatge, la fotografia creativa, etc., endemés d’algunes visualitzacions en 3D. Al capdavall, una magnifica seqüenciació d’imatges que -en disposició horitzontal i amb una taca fotogràfica de 40×27 centímetres- abracen tant el color com el blanc i el negre, tot convenint una cohesionada convivència, delatora del camí fotogràfic de cada a autor/a, i amb el propòsit últim de convidar a un suggeridor i profitós diàleg entre artistes i espectadors.
La Photographic Society of America (PSA), fundada el 1934 a Oklahoma, és una organització global sense ànim de lucre que agrupa fotògrafs amateurs i professionals de més de vuitanta països. Amb més de 5.000 membres i centenars de clubs afiliats, la PSA promou l’art i la ciència de la fotografia mitjançant formació en línia, seminaris, competicions internacionals i programes de mentoria. La seva missió és fomentar l’intercanvi cultural i l’apreciació estètica a través de la fotografia, creant un cos trepidant i solidari de fotògrafs/es a escala mundial. En aquesta línia, la PSA organitza esdeveniments itinerants, exposicions i reconeixements que donen visibilitat i fan summament meritòria la diversitat fotogràfica global. Als nostres dies, amb més de nou dècades d’història, continua essent una plataforma primordial i indispensable per al desenvolupament de la fotografia com a mitjà d’expressió artística i comunicativa d’abast universal.