Segueixen, a bon ritme, les obres de millora de la piscina de les Comes

Publicitat

Els treballs de millora de la piscina de Les Comes segueixen a bon ritme transformant l’estructura dels vestidors i de la piscina amb l’objectiu de fer que l’equipament sigui més eficient energèticament i les instal·lacions siguin totalment accessibles.

Seguint l’aposta per la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica de l’equipament s’estan canviant tots els tancaments que eren de fusta i vidre, s’estan instal·lant economitzadors d’aigua, temporitzadors i detectors de presència en diversos espais per fer la instal·lació més eficient. Patrícia Illa, regidora d’Esports d’Igualada, ha destacat que es tracta “d’una modernització d’aquest equipament, un dels més utilitzats de la ciutat i que ara guanyarà en comoditat, eficiència energètica i accessibilitat.

Els usuaris podran gaudir d’unes instal·lacions actualitzades que gastaran menys aigua i utilitzaran energia més sostenible”. Actualment s’està treballant en la renovació de la zona de vestidors i de la recepció amb actuacions centrades en millorar-ne l’accessibilitat amb diverses rampes, serveis adaptats i ascensor per poder accedir a les grades. Una de les importants millores que s’està duent a terme és la remodelació de la zona de dutxes on se n’incorporen d’adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Així doncs, cadascun dels vestidors, el masculí i el femení, tindrà 14 dutxes, dues de les quals seran adaptades. A banda hi haurà dos vestidors individuals, un masculí i un de femení, per a persones amb mobilitat reduïda que tindran dutxa.

Hi haurà, també, una dutxa a infermeria i dues dutxes més als vestidors de monitors i monitores. Quan s’ha hagut de buidar la piscina per tal de dur-hi a terme diverses intervencions l’aigua s’ha extret amb un camió cisterna que l’ha traslladada al dipòsit d’aigua freàtica del Parc Central per tal que es pugui usar per regar i netejar.

La piscina entrarà de nou en funcionament i estarà oberta als usuaris el mes de març. El projecte de Rehabilitació integral de la piscina coberta de les Comes compta amb una subvenció de 1.155.139,16 provinent del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, amb la col·laboració del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través del Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals.

Compartir