Segueix oberta la convocatòria per participar al concurs de cartells del 8-M

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) manté oberta la convocatòria per participar al concurs de cartells del 8 de març, que serveix per escollir la imatge gràfica que s’utilitzarà per fer difusió de les activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena.

Es tracta de la novena edició del concurs, i està obert a totes les persones empadronades a la comarca de l’Anoia nascudes abans del 2006 que no es dediquin professionalment al sector del disseny gràfic. Les obres poden estar fetes amb qualsevol tècnica: fotografia, il·lustració, graffitti, pintura, format digital, etc. Els originals es poden presentar fins el dia 21 de gener a les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Jorba i Castellolí. Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web www.micod.cat.

Un jurat format per un persona de l’àrea d’igualtat de la MICOD, professionals d’institucions vinculades a l’art i el disseny i representants d’associacions de dones escolliran la proposta guanyadora després de valorar la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors igualitaris i la defensa dels drets de les dones. El premi està dotat en 300 euros i el veredicte es donarà a conèixer la setmana del 31 de gener.

Cada any, la MICOD organitza una completa agenda d’actes i activitats emmarcades en el 8 de març per fer visible la lluita de les dones al llarg de la història per la igualtat de drets.