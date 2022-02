Scorpia: un nou projecte per al xef Juan Rueda

El Juan Rueda té 39 anys, va néixer a Manresa i fa deu anys que viu a Igualada. És cuiner des dels 17 anys i va estudiar la Joviat Escola d’Hoteleria. La seva experiència gira entorn de la cuina moderna i ha treballat en diversos restaurants d’Igualada com ara el Sant Magí, l’Exquisit, Caprici i el Moments.

Ara comença un nou projecte al Restaurant Scorpia, on vol combinar la seva experiència i creativitat en l’elaboració d’una carta selecta i acurats menús així com potenciar els àpats en banquets i celebracions.

La seva idea és incorporar noves tècniques a l’elaboració dels plats com ara la cuina a baixa temperatura o els confitats.

L’Scorpia, una llegenda de l’hoteleria

El Restaurant Scorpia té una llarga trajectòria en l’àmbit de la restauració per a grups grans, esdeveniments i banquets en general, és tot un punt de referència de la comarca i compta amb més de trenta anys d’experiència. Tenint en compte que aquest local és un espai culinari potencial, el Juan creu que pot donar una gran empenta combinant la seva llarga experiència en el sector amb la capacitat que ofereix el local. Una de les novetats que vol potenciar el xef és treure partit als grans jardins que envolten el restaurant, un espai obert i acollidor on hi ha disponibles taules per gaudir dels àpats en bona companyia.

Els clients han valorat molt en aquests darrers dos anys la possibilitat de reunir-se en un lloc on pugui celebrar trobades a l’exterior o en locals que ofereixin salons privats i espaiosos.

En Juan creu que l’Scorpia reuneix aquests factors, i que juntament amb la seva cuina, el restaurant podria ser tota una revolució: “Si combinem aquests elements amb les propostes culinàries que he preparat, crec que hi tenim molt a dir a Igualada, i que en pocs mesos serem més que un referent en aquest sector.”

Novetats a l’Scorpia

El Restaurant Scorpia, que actualment ja ofereix menús, dona un canvi i frescor als seus serveis juntament amb el xef Juan Rueda i el seu equip.

En primer lloc, cada dia s’oferirà un menú diferent i la carta s’ajustarà als aliments de cada temporada.

Per als sopars dels caps de setmana es potenciaran els plats de carta, que ofereixin una excel·lent relació qualitat preu a més d’originalitat. Tanmateix, a la carta hi haurà un bon nombre de tapes per compartir en la mateixa línia.

Cal destacar que hi haurà opcions per als comensals vegans o vegetarians, celíacs i persones que tinguin certes al·lèrgies alimentàries, tant al menú com a la carta.

El servei del restaurant serà de dilluns a divendres i caps de setmana amb opcions de dinars i sopars, per a grups grans o petits. A més es continuarà potenciant els àpats i menús que s’oferiran durant els banquets multitudinaris.

Rueda ha avançat alguns dels plats que es podran degustar a les taules del restaurant: carpaccio de peus de porc amb figues, reducció de Pedro Ximénez i canonges; Llom de bacallà sobre baba ganoush d’albergínia, cansalada a baixa temperatura i tomàquet concasse; Rissoto de ceps amb pols de Parma i tòfona fresca, entre altres.

Pel que fa a les postres, el xef ha remarcat que totes seran casolanes i variades. Rueda ha destacat el Coulant farcit de Baileys, el pastís Tatin i el Lemon Pie.