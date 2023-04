Santi Broch encapçala un nou projecte per recuperar l’alcaldia de la Pobla de Claramunt. Broch va ser alcalde d’aquest municipi de l’Anoia entre els anys 2006 i 2019. Sota les sigles d’Avancem per la Pobla-Junts Compromís Municipal, la llista que es presenta a les eleccions del 28 de maig la formen cares noves i gent amb experiència en l’àmbit municipal.

La candidatura de Santi Broch vol recuperar l’esperit de poble de la Pobla de Claramunt i fer una acció propera als poblatans i les poblatanes. El candidat a l’alcaldia afirma que “som un equip que volem escoltar la gent del nostre poble i atendre les seves necessitats, de tu a tu. Estar al seu costat, com havíem fet mentre vam estar al capdavant de l’Ajuntament. En definitiva, treballar per al poble i els ciutadans i les ciutadanes”.

Durant els mandats de Santi Broch, es van tirar endavant importants projectes per a la Pobla, com el nou consultori mèdic, la llar d’infants al barri de Can Galan, les passarel·les de vianants sobre el riu Anoia o el camp de futbol de gespa artificial. També es van portar a terme actuacions per millorar el benestar als diferents barris i es va impulsar la vida cultural i social del municipi. En aquest sentit, cal esmentar la recuperació de la Fira de la Candelera o la iniciativa de la Fira d’Art; les diferents activitats per a les persones de la tercera edat, com la Setmana de la Gent Gran, o per al jovent amb l’impuls del Cau Jove.

Santi Broch assegura que “el nostre poble necessita gent implicada. No podem passar quatre anys més amb la inoperància i inactivitat del consistori actual. Cal treballar per al poble, però per a tots i totes els seus habitants, no només per a uns”. Broch afegeix que “cal donar més vida i rellevància als nostres barris, sobretot als més allunyats del nucli urbà i que últimament estan molt oblidats”.

Segons el candidat d’Avancem per la Pobla, “el nostre compromís és per a tothom. Ens presentem amb ganes i molta il·lusió de recuperar el temps perdut”.