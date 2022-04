Santa Coloma inicia la redacció del Pla Especial de Protecció del seu Centre Històric

El passat dissabte 2 d’abril, va tenir lloc la presentació del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Santa Coloma de Queralt amb motiu de l’inici dels treballs de redacció d’aquest pla.

La compareixença va tenir lloc a la Sala dels Merlets del Castell de Santa Coloma de Queralt i va comptar amb la regidora de Patrimoni Montserrat Oranias i l’arquitecte de l’equip redactor del Pla Antoni Vilanova.

«Avui ens trobem en un moment important, ja que finalment es posa fil a l’agulla per resoldre una mancança que teníem: tenir un document que faciliti la protecció i ordenació d’un centre històric amb un alt valor patrimonial com és el de Santa Coloma i que defineixi les directrius per a actuacions futures, per tal de poder-lo adaptar als requeriments contemporanis», ha manifest la regidora Montserrat Oranias.

També ha recordat que «en les normes subsidiàries aprovades l’any 2003 ja apareixia la necessitat d’aprovar una Pla Especial de Patrimoni, però això no s’ha produït fins aquest 2022, on bona part del cost de la redacció del pla es podrà finançar mitjançant una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat».

En el decurs de la presentació, l’arquitecte Antoni Vilanova feu esment de l’encaix legal del pla especial en l’àmbit urbanístic i patrimonial, així com la importància que representa disposar d’una eina eficient i necessària per tal d’abordar, amb rigor, les actuacions públiques i privades en el marc de l’àmbit delimitat pel nucli antic de Santa

Coloma.

A part de l’estructura legal i metodològica del document, així com enumerar els documents que integren el pla especial, es van comentar qüestions derivades del mateix i de gran actualitat en els debats actuals dels centres històrics, com la disposició de les plaques fotovoltaiques i les repercussions que tenen les intervencions i el manteniment sobre els immobles existents, de cara a la millora del paisatge urbà i de l’activitat comercial de tot el nucli antic.

Actualment, el Pla Especial de Protecció del Centre Històric es troba en una fase inicial de redacció. Amb aquesta primera conferència es pretén obrir aquest procés a la ciutadania perquè pugui conèixer com evolucionen els treballs. Per altra banda, cal destacar que aquesta primera conferència forma part d’un cicle de conferències i activitats de temàtica en relació amb el patrimoni i la rehabilitació programades pels pròxims mesos.