Santa Coloma celebra la setena edició del Som Terra de Safrà

Santa Coloma de Queralt celebrarà aquest proper cap de setmana la setena edició del Som Terra de Safrà, un esdeveniment que tindrà com a jornada principal el dissabte 30 d’octubre però que ja va començar ahir dijous i s’allargarà fins el dilluns 1 de novembre.

Així doncs, durant el dia 30 d’octubre, la Plaça Major de Santa Coloma acollirà el Mercat de Safrà, amb parades en què s’hi trobaran diversos productes fets amb safrà i també altres aliments de proximitat. El Mercat es celebrarà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i donarà pas al dinar popular, que es farà al casal. Els tiquets pel dinar es poden aconseguir a l’oficina de turisme de Santa Coloma.

La jornada de dissabte, però, arrencarà a les 9 del matí amb la visita a un camp de safrà. Hi haurà dos grups i les places son limitades i requereixen d’inscripció prèvia. El Som Terra de Safrà també tindrà un espai per l’art, i és que a les 10 del matí en Xavi Badia, del Taller La Gàrgola, iniciarà un mural representatiu de Santa Coloma i el safrà al Passeig dels Horts.

Durant la jornada matinal també es podrà visitar l’exposició “Un viatge a la terra del safrà: Macedònia”, al Castell del Comtes; realitzar dos tallers, l’Imaginart amb la Narina Villegas entre les 10 i les 14 i el taller “Identifiquem l’olor i el gust del safrà”, que durarà 15 minuts i la primera tanda començarà a les 12.30h. Com és habitual en molts dels esdeveniments de Santa Coloma, també hi haurà espai pel teatre històric amb “La Taula del Safrà”, que es representarà a les 11.30 i a les 13h a la Plaça Major.

Per dissabte a la tarda, i per tancar la jornada principal del Som Terra de Safrà, la companyia Fem Teatre representarà la teatralització de “Crocus i el delme del safrà. Sainet en un sol acte”, a les 17.30 al Castell del Comtes. Finalment, els actes de dissabte es tancaran amb un parell de demostracions de cuina i tast, també al Castell.

Totes les activitats de dissabte son gratuïtes.

Els actes de la resta de dies

Més enllà dels actes principals que es celebraran dissabte, el Som Terra de Safrà es va iniciar ahir dijous 28 d’octubre amb la visita a Santa Coloma de l’Escola Agrària d’Alfarràs per conèixer tot el procés de recol·lecció, esbrinat i assecat del safrà. De cara a avui divendres, seran els alumnes de l’Institut Joan Segura de Santa Coloma qui s’aproparan a un dels camps de safrà per conèixer-ne tots els detalls.

Finalment, de cara a dilluns 1 de novembre, dia de Tots Sants, es farà l’ensafranada, una activitat organitzada per Cal Llauner i oberta a tothom però que requereix inscripció prèvia i on es recol·lectarà i s’esbrinarà el safrà. Acabant-ho tot, això sí, amb un tast de productes ensafranats.