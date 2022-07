Sant Quintí de Mediona impulsa una campanya per promoure la tinença responsable d’animals

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha posat en marxa una campanya per informar i conscienciar sobre la tinença responsable dels animals de companyia al municipi. Amb el lema Recull el que és teu, la iniciativa promou el comportament responsable entre els veïns i veïnes que tenen animals per garantir que els usos de l’espai públic son compatibles amb la tinença responsable de les mascotes.

La campanya recorda la importància, entre d’altres aspectes, de recollir els excrements dels animals i els orins per mantenir l’espai públic en bones condicions i evitar males olors. Per fer més fàcil la recollida i neteja de les deposicions, l’Ajuntament ofereix, de manera gratuïta, un kit de material format per una ampolla per netejar els orins i un dispensador de bosses a les persones que tinguin la seva mascota registrada al Cens Municipal d’Animals de Companyia.

A més, la iniciativa també incideix, entre altres aspectes, en la necessitat de portar els animals lligats durant els passeigs, respectar els espais urbans per garantir una bona convivència entre els vilatans i complir amb el registre obligatori dels animals de companyia. Per això ofereix informació a través de la web i les xarxes socials de l’Ajuntament sobre les mesures que cal adoptar per promoure la cura responsable i cívica dels animals de companyia.

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona disposa, des del 2012, d’una ordenança específica que regula la tinença responsable d’animals de companyia i determina els deures de les persones que tenen mascota i les condicions que cal complir per preservar el benestar dels animals.

Compromís del municipi amb el benestar animal

A més, el consistori compta amb una àrea específica de Benestar Animal que desenvolupa diferents accions enfocades a la protecció i benestar dels animals. Entre les més destacades hi ha la col·laboració amb el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat del Penedès-Garraf (CAAD Penedès), el manteniment i control de les colònies de gats al municipi o el suport a entitats de la vila com l’Associació Protectora de Sant Quintí de Mediona per a la Defensa i Drets dels Animals.

Kit per a la tinença responsable d’animals de companyia

