Sant Martí Sesgueioles inaugura la primera sessió del GSAM per a persones cuidadores

Es tracta d’un recurs que la Diputació de Barcelona ha concedit al municipi, adreçat a cuidadors i cuidadores de persones grans que es troben en situació de dependència.

Des d’una mirada de treball comunitari, amb la resta de municipis que l’envolten, el projecte engloba altres pobles de la comarca, com són Sant Pere Sallavinera, Els Prats de Rei, Copons, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles, que comparteixen referent comarcal de serveis socials. El grup comença amb un total de 17 cuidadors i cuidadores.

El GSAM consistirà en 10 sessions, celebrades un cop per setmana, amb una durada d’una hora i mitja, al centre polivalent Josep Ma Torras Cao La Fàbrica. La conductora del grup és la psicòloga Irma Lopez, professional amb molta experiència i formació en la conducció de projectes d’aquest tipus.

Es tracta d’un grup d’ajuda mútua que neix amb els objectius de millorar la qualitat de vida de les persones no professionals cuidadores; facilitar-los i promoure espais de relació presencial amb altres persones cuidadores que es troben situació similar, per tal que puguin compartir les seves preocupacions, les experiències que viuen, els coneixements adquirits, entre d’altres; així com oferir un suport emocional i psicològic per reduir l’impacte negatiu que a vegades poden experimentar les persones cuidadores no professionals.

Sovint es té molt present la importància que les persones grans siguin ateses i disposin de recursos, però si estan tan ben cuidats és perquè els cuidadors i cuidadores vetllen perquè així sigui. Aquesta càrrega a vegades no es té en compte, de manera que el GSAM pretén cuidar la persona cuidadora perquè estigui amb bones condicions per assumir la seva tasca, sabent cuidar-se també ella mateixa.

En aquesta primera trobada inaugural hi van assistir l’alcaldessa i regidora de serveis socials de Sant Martí Sesgueioles, Marina Graells, el regidor de Calonge de Segarra Marcel·lí Castells; les regidores de Sant Pere Sallavinera, Terencia Torra i Maria Ortega; el regidor de Pujalt, Salvador Bosch; la regidora de Copons, Susana Guix; i l’alcaldessa Carla Casas i el regidor David Segura dels Prats de Rei.

A nivell tècnic, hi van ser presents l’Assumpta Prat, treballadora social del Consell Comarcal de l’Anoia , dels municipis que s’acullen al projecte i referent del GSAM; la Montserrat Cantarell, coordinadora de la unitat de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Anoia, i l’Alicia Fernández, referent comunitària de Dependència de l’Anoia.

