Sanitat al Bruc

Cartes publicades a l'edició del periòdic del 16 de juliol de 2024

Roser Castellet Termes – L’any 2017 es va formar una plataforma que va recolzar l’actual regidor de Sanitat i es van recollir més de 1000 signatures, però només va servir per fer conveni Bruc/Collbató i compartir professionals sanitaris i prestacions. Aquesta compartició va contribuir a reduir l’horari del consultori del Bruc.

A l’últim semestre del 2019 i arran d’una queixa meva al director del Servei d’Atenció Primària Alt Penedès/Garraf/Baix Llobregat Nord, a la resposta aquest afeixes textualment “actualment la manca d’espai de consultes en l’actual consistori fa difícil poder donar més cobertura sanitària”. Això repeteixo l’any 2019.

Un grup ens posem a treballar el tema el mateix any 2019 i fins a l’anterior legislatura any 2023, i -Sr. Tormo no faig política i suport de l’anterior legislatura tal com se’m va dir divendres,

sinó que exposo els fets tal com han anat- es va aconseguir:

—- la moció “Acord Municipal en defensa de la sanitat pública al Bruc” en la que es reclama la recuperació de l’atenció sanitària d’abans de les retallades del 2017

—- “El Pla Local de Salut del Bruc 2023-2027”

—- “El Pla funcional del nou consultori local”

Tots tres documents van ser aprovats per tots 11 regidors de l’anterior legislatura. Actualment, continuen a l’Ajuntament tres d’aquests 11 regidors: Alcaldia, tinent d’Alcaldia i Festes i algun d’ells ho va treballar en les comissions conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, la direcció del Cap d’Esparreguera, el grup de veïns/es i l’empresa contractada per la Diputació de Barcelona.

—- Es va comprar l’edifici de les monges per fer-hi el nou consultori, es van fer gestions al Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona per restaurar aquest edifici i poder-ho afegir a l’actual edifici de Can Cases.

Aquest servei estava disposat a col·laborar econòmicament en la restauració. També va ser votat per tots 11 regidors.

—- Al març del 22 El Parlament de Catalunya aprova un a PR sobre les baixes, vacances dels professionals sanitaris i dies sense servei.

En l’actual legislatura, i es porta a votació el pròxim dimecres dia 17 de juliol, es prioritza el canvi de regió sanitària de la Metropolitana Sud a l’Anoia. Raons: Igualada té heliport, hospital universitari, menys població…, però no ens diuen com queda l’ambulatori del Bruc.

Jo em pregunto:

—- un heliport és important? Si, en un moment donat pot salvar vides, però si ens quedem sense pediatre, amb reduccions de l’actual metge de medicina familiar, amb reduccions d’horaris, amb educcions de prestacions … Ens ho mereixem, tenint tots aquests documents aprovats a favor de la sanitat del Bruc?

—- És important un hospital universitari? Si i sobretot pels estudiants de graus sanitaris de la Universitat de Lleida que es formen a l’Hospital d’Igualada.

—- menys població a l’Anoia que a la Metropolitana Sud? Sí però també menys personal sanitari.

Resumint: El Bruc patim, com tots els pobles, les conseqüències sanitàries generals de la població, però el nostre problema és l’actual ambulatori amb les seves greus deficiències. Senyors 11 regidors de l’Ajuntament de l’actual legislatura 2023-2027 continuarem defensant els 4 documents aprovats des de l’any 2019 i que serveixen tant per la Regió Metropolitana Sud com per l’Anoia. El Bruc es mereix tot el que ens han retallat i amb la rehabilitació del nou edifici, sabem tots molt bé que recuperem el personal sanitari i les prestacions mèdiques que teníem fins abans del març de l’any 2017 essent la població molt més reduïda.