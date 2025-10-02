Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

2 d'octubre de 2025

Sancions a una “Grow Shop”, l’estat d’un parc infantil i la taxa d’escombraries, al repàs

Un article de

Com cada dijous, us portem un recull de les notícies més llegies a veuanoia.cat al llarg de la setmana. Hi trobareu notícies d’esport, successos, curiositats i més de l’Anoia.

El lamentable estat en què les famílies s’han trobat un parc infantil a Igualada aquest dilluns

Un xoc entre dos vehicles al centre d’Igualada deixa tres ferits lleus

Protesta davant l’Ajuntament d’Igualada contra la taxa comercial d’escombraries

Figa Flawas actuarà al Parc Central d’Igualada el 17 d’octubre

Cinc municipis de l’Anoia rebran una subvenció per pal·liar els efectes de la sequera

Una inspecció policial en una ‘grow shop’ de la zona nord d’Igualada acaba amb diligències penals i sancions

Aquestes han estat les notícies més llegides al portal veuanoia.cat la setmana del 25 de setembre al 2 d’octubre de 2025.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaRedacció