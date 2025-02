El San Mauro torna al camí de la victòria contra el Palamós

Resultats del Partit

San Mauro, U.D. vs Palamos Club de Futbol Lliga Elit San Mauro, U.D. 3 – 1 Palamos Club de Futbol

El San Mauro va guanyar al Palamós per 3-1 en el partit corresponent a la divuitena jornada de la Lliga Elit, disputat el diumenge 9 de febrer. Tots els gols del partit es van produir en menys de 15 minuts. Amb aquest triomf, els montbuiencs són cinquens – zona de play-off – a la classificació amb 30 punts, a només 2 del segon classificat, el Can Vidalet. El líder segueix sent el Vic, amb un avantatge de 4 punts sobre els mauristes.

Tot i el resultat favorable als de l’Anoia, el partit va començar amb un ensurt per al San Mauro quan, als 32 minuts de la primera part, va encaixar un gol en contra del Palamós. Els grocs, però, van saber reaccionar i, només 5 minuts després, Otger Sastre posava l’1-1 al marcador i obria el camí de la remuntada fulgurant del club de Santa Margarida de Montbui. Al minut 41, Sergi Escofet marcava el 2-1 i donava la volta al partit, i abans que s’acabés la primera part, Roger Alsina ampliava la distància amb un nou gol per al San Mauro. Tot el resultat del partit es va fabricar en menys d’un quart d’hora.

El marcador ja no es va moure més en tota la segona part del partit. Els mauristes van poder sumar 3 punts importants per mantenir-se en la batalla per les primeres posicions a la Lliga Elit, fins al punt que es troba a tan sols 2 punts de la segona plaça, que permetria l’ascens directe. De moment, però, la cinquena plaça li seguiria donant a l’equip montbuienc la possibilitat de disputar el play-off d’ascens. El proper enfrontament serà a casa del Manlleu, onzè classificat, el proper 16 de febrer.