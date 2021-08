S’amplien les localitats per la cercavila tradicional i l’exhibició castellera

Per tal de donar cabuda a la forta demanda del públic per assistir a les activitats de cultura popular i tradicional, l’Ajuntament d’Igualada ha ampliat l’aforament de les dues sessions de la Cercavila Tradicional de dissabte a l’espai perimetrat del carrer Dr. Mercader. Avui dijous a partir de les 4 de la tarda es poden obtenir les noves entrades al web www.tiquetsigualada.cat que amplia l’aforament amb 500 cadires més per cada sessió.

El divendres 27 d’agost, a les 18,30 h la Tabalada menuda es farà al pati del Museu de la Pell, atès que la normativa no autoritza l’acte a la via pública. El diumenge 29 d’agost, a les 9,30 la cercavila d’anada a ofici i l’entrada a la plaça està anul·lada per la mateixa raó. El que si que es manté i, també s’amplia l’aforament, és l’Exhibició Castellera dels Moixiganguers el diumenge 29 d’agost, a les 12h. L’activitat es farà a la plaça de l’Ajuntament tancada perimetralment per controlar l’aforament. A partir d’avui a les 16h, a tiquetsigualada.cat hi haurà disponibles 200 entrades més per diumenge.

El mateix diumenge 29 d’agost, a les 17 i 18 h les actuacions de Lluïment –amb les entrades exhaurides, es traslladen al pati del Museu de la Pell, atès que la normativa no autoritza l’acte a la via pública. El retorn del sant, previst a les 19,30h del diumenge es farà sense públic en un espai perimetrat del centre, atès que les restriccions del Covid dictades pel Procicat no ho permeten.