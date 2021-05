Salvats i classificats per Europa

IGUALADA RIGAT 8

LLORET 2

La descomunal remuntada de l’IHC RIGAT en les últimes jornades de la lliga ha tingut un epíleg extraordinari amb la victòria per golejada davant el Lloret (el primer mambo de la temporada) que combinada amb la resta de resultats de la jornada portava el premi afegit d’una classificació per Europa, inimaginable fa només unes setmanes. De lluitar per evitar el descens a entrar a la pròxima WSE Cup. Una gesta increïble d’un equip que mai no ha baixat mai els braços. I un grau més encara de llegenda (si és que és possible) per un mite com David Càceres, que fent tàndem amb Cesc Fernàndez, ha aconseguit una salvació que semblava pràcticament impossible. El partit ha tingut un final especial amb el comiat emocionant a Sergi Pla i Roger Bars, que avui han jugat el seu últim partit a Les Comes.

La transcendència del partit era descomunal. Els jugadors han reconegut que han començat força nerviosos. Però els nervis i el patiment ha durat 37 segons. Els que Ton Baliu ha necessitat per marcar l’1 a 0. El capità, que avui s’ha posat l’equip a l’esquena amb un pòquer de gols, ha fet un tir creuat de cullera que ha posat als “rigats” més a prop del somni. Al minut 5 Sergi Pla encara l’ha atansat més amb el 2 a 0… en un passi interior desviat per la defensa.

Un minut més tard ha arribat una de les jugades clau del partit. El jugador visitant Moi Aguirre ha vist una targeta vermella per encarar-se als àrbitres i el Lloret ha hagut de jugar amb 3 durant 6 minuts. En aquest espai de temps Baliu ha marcat el tercer amb un altre míssil, aquest cop a l’escaire i ha encarrilat el triomf.

L’IHC encara ha aconseguit dos gols més abans del descans. Un de Yeste amb un tir creuat a mitja alçada i el tercer del Ton amb un altre bon remat en un contraatac.

Gols, salvació i tercer temps

A la segona part s’han vist 5 gols més (però aquest cop repartits entre els dos equips). Bars, que ha acabat com a màxim golejador de l’equip amb 18, ha fet el 6 a 0 amb una de les seves típiques entrades laterals fins a la mateixa cuina. El Ton ha rematat el seu pòquer en una contra muntada per l’Aleix Marimon.

El Lloret ha aconseguit reduir diferències amb una contra de Xavier Pèrez. Amb el 7 a 1 l’IHC ha disposat d’un penal amb segona opció que Bars i Yeste no han pogut aprofitar. I l’Elagi, que ha tornat a demostrar el seu nivell extraterrestre en aquest final de lliga, ha aturat una FD per blava al mateix Yeste. Ferrer, però, ha fet el 7 a 2 pels visitants aprofitant precisament un rebuig de l’Elagi.

En els últims instants l’IHC ha buscat tancar la festa de la permanència amb un dels clàssics mambos de Les Comes. L’ha aconseguit el júnior Carol, caçant el rebot d’una aturada del porter. Ha estat la recompensa a una entrada fulgurant al primer equip en aquest final de lliga.

L’Elagi, absolutament clau en la permanència, ha segellat la temporada, la seva novena al club, amb una aturada prodigiosa d’una FD per 10 faltes d’equip a 9 centèsimes del final. Amb el xiulet final el somni s’havia fet realitat. L’IHC RIGAT tornarà a ser equip d’Ok Lliga per 39a temporada consecutiva. I ara espera Europa.