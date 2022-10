Salvador Vives optarà a la reelecció com a alcalde de Capellades

L’assemblea local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Capellades, amb la presència de militants i simpatitzants, ha confirmat la candidatura de Salvador Vives a l’alcaldia de Capellades.

Després de comentar l’estat d’execució dels diversos projectes per part dels diferents regidors, Vives va expressar la seva voluntat de repetir com a candidat d’ERC, opció que va ser aprovada per unanimitat.

Vives va comentar que , “vull continuar com a alcalde de la nostra vila i seguir les polítiques per a la millora en drets socials per a les persones, en la participació i la transparència municipal i treballar colze a colze amb el teixit associatiu i econòmic de la vila”. I va afegir que “el repte que tenim a Capellades és ser capdavanters en l’impuls de polítiques de sostenibilitat i millorar els nostres carrers, espais públics i instal·lacions municipals per a totes les veïnes i veïns de la nostra vila”.