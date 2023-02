Salvador Pelfort, primer fitxatge d’Igualada Som-hi per les eleccions municipals

El candidat a l’alcaldia per Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha anunciat la primera incorporació a la seva llista electoral per les eleccions del 28 de maig. Es tracta de l’arquitecte igualadí Salvador Pelfort, amb més de 40 anys de trajectòria professional amb despatx propi i també amb experiència política. Pelfort és autor, com a arquitecte, de diferents cases unifamiliars, edificis d’oficines i blocs d’habitatges a Igualada i comarca com el bloc del carrer Sant Carles amb carrer dels Esquiladors, la façana de la seu de Grup Carles a la Rambla, la rehabilitació integral de l’edifici de Cal Roset o edificis públics com el Tanatori d’Igualada.

Salvador Pelfort explica que “és un honor formar part de la llista electoral de Jordi Cuadras i donar-li suport perquè sigui el proper alcalde d’Igualada. Crec en el seu projecte que, juntament amb tot l’equip que està conformant, podrà oferir a la ciutadania d’Igualada. Els propers anys són cabdals pel futur d’Igualada i per afrontar els deures pendents en matèria urbanística i fer-ho amb els principis d’equilibri i igualtat”.

Jordi Cuadras defineix Salvador Pelfort “com un referent d’Igualada i és un orgull que hagi acceptat formar part de la nostra llista electoral. Coneix la ciutat al detall i entén l’Urbanisme com una eina per transformar i fer avançar les ciutats. Igualada necessita això: persones amb la seva vàlua i experiència per afrontar els reptes pendents que tenim com a ciutat i que durant aquests darrers 12 anys no s’han afrontat com són la política d’habitatge i la recuperació del barri del Rec. Amb ell a la nostra llista electoral aconseguirem plantejar les polítiques adients en l’àmbit de l’Urbanisme perquè domina aquest àmbit i té Igualada al cap i domina”.

La de Salvador Pelfort és el primer nom que Jordi Cuadras anuncia per la llista electoral d’Igualada Som-hi, que té l’objectiu de configurar un equip preparat que combini experiència i també joventut per guanyar les eleccions municipals del 28 de maig i governar Igualada.