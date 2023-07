Salvador Illa fa parada a Piera i Vilanova a falta de sis dies per les eleccions espanyoles

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició del Parlament de Catalunya, Salvador Illa, ha visitat aquest dilluns Vilanova del Camí i Piera, en el marc de la campanya electoral per les eleccions espanyoles d’aquest proper diumenge.

Illa ha emfatitzat que “faig una crida a una mobilització massiva a tot Catalunya. Nosaltres podem frenar i frenarem la dreta. Si Catalunya s’expressa amb rotunditat aquest diumenge 23 de juliol, la dreta no governarà Espanya. Els catalans tenim dret a la convivència”.

El líder socialista ha iniciat el seu recorregut per l’Anoia a Vilanova on ha estat rebut per l’alcaldessa Noemí Trucharte, acompanyat del diputat Jordi Riba i el candidat anoienc a la llista del PSC per Barcelona, el regidor de l’Ajuntament d’Òdena, Oriol Almirón. La comitiva ha visitat el Centre d’Innovació Anoia, els laboratoris LEITAT i s’han reunit amb les entitats empresarials PIMEC i l’Associació dels Polígons dels Plans que tenen seu en aquest espai.

Acte seguit, Salvador Illa s’ha traslladat a Piera on l’ha rebut l’alcaldessa Carme González i, després d’una visita institucional a l’Ajuntament, ha participat a una trobada amb els regidors i regidores socialistes de la comarca i un centenar de militants i simpatitzants. La jornada l’ha finalitzat a l’empresa pierenca Aperitius Catalans.