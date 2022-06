Salvador Farrés agafa el relleu al capdavant del Rotary Club Igualada

El passat divendres 17 de juny va tenir lloc el tradicional acte de canvi de junta del Rotary Club Igualada. En aquest cas, el past president, Antoni Font, donava pas al nou president, Salvador Farrés i ho feia en un emotiu acte que va tenir lloc a Mas Pubill, a Castellfollit del Boix.

Seguint les costums del Rotary, es va a procedir al “Canvi de Collars”, protocol que consisteix en el lliurament dels estris de cada càrrec de la Junta sortint a la Junta entrant, simbolisme que visualitza la història de cada Club. En el cas de Rotary Igualada, és el collar de President, una banda que porta una plaqueta per cada nom dels 33 presidents que han assumit aquesta tasca.

Així, els membres de la nova Junta són Salvador Farrés com a president, Antoni Font com a past president, Carles Mabres com a macer, Mina Tonisastre com a tresorera i Francina Bosch com a secretària. L’acte va comptar amb gran part dels socis i sòcies del Rotary Club Igualada i amics convidats d’altres clubs rotaris.

Antoni Font, president sortint, en el seu discurs va agrair la col·laboració de tots els socis i en especial a la junta amb qui ha treballat colze a colze per fer possible molts dels projectes que s’havien marcat, entre altres, la nova web de l’entitat, a banda dels actes establerts per calendari com els sopars col·loquis de cada mes, la plantada d’arbres o el concert solidari de Nadal.

El nou president, Salvador Farrés, va manifestar que entomava la presidència amb responsabilitat i il·lusió i va explicar quins eren els objectius que s’ha definit per al seu mandat. Farrés va dir que volia donar a conèixer l’entitat “hem de ser capaços d’aconseguir que es conegui el Rotary Club pels nostres valors i saber eliminar alguns dels estigmes que desafortunadament té l’entitat”. Així, Farrés ja ha començat a treballar i en poc més de dues setmanes tindrà lloc la seva primera acció de divulgació amb el patrocini d’una pista del 3×3 que organitza el Club Basquet Igualada, on cada cistella que aquell dia es faci en aquella pista serà una vacuna per la pòlio. Amb el lema “Una cistella, una vacuna”, el Rotary Club Igualada farà una aportació pel programa POLIO PLUS que la Fundació Rotary organitza a nivell mundial per la erradicació de la polio al món.

Per acabar l’acte de celebració de canvi de junta, l’antic macer, Jaume Solano va fer entrega d’una distinció Paul Harris al president sortint, Antoni Font, per tota la seva exemplar dedicació durant el seu mandat. Aquesta distinció es va instaurar el 1957 per Rotary Internacional i és un reconeixement a la gent que es creu que ha treballat per la comunitat.

L’acte va començar amb una visita a les bodegues “Entrebosc”, després va seguir amb un espectacle d’aus i finalment, després del sopar i de l’acte protocol·lari, va tenir lloc el final de festa amb un ball amb música en directe.