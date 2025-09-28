Salut inicia la vacunació contra la grip i la covid a residències, majors de 80 anys, embarassades, sanitaris i infants

Dilluns, el Departament de Salut començava, un any més, la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la covid. L’objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’ambdues infeccions.
Per dur a terme la campanya, el Departament de Salut ha comprat 1,6 milions de dosis de vacuna contra la grip, amb un import de 14 milions d’euros. I d’altra banda, es distribuiran les dosis que siguin necessàries contra la covid pels col·lectius recomanats.
La campanya de vacunació contra la grip i la covid es desplegarà en dues fases
- La primera, que s’iniciava el 22 de setembre, s’adreça a les a persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys i embarassades. A més, aquest any, com a novetat, s’avança la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 a 59 mesos, que únicament es vacunaran contra la grip. També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària. Es preveu que aquesta primera fase de la campanya s’allargui aproximadament unes tres setmanes.
- La segona fase de la campanya començarà el 13 d’octubre, dia en què s’obrirà la vacunació a la resta de col·lectius indicats: persones a partir de 60 anys, persones menors d’aquesta edat amb condicions de risc, persones residents en centres d’atenció a la discapacitat, així com docents i el personal de serveis essencials, entre d’altres.
A Catalunya, hi ha unes 63.000 persones que viuen en residències per a gent gran i més de 1.000 centres residencials. En la temporada anterior, la cobertura vacunal contra la grip en el col·lectiu resident va arribar al 79%.
D’altra banda, com a novetat d’aquesta campanya, s’avança l’inici de la vacunació als infants d’entre 6 i 59 mesos. Cal remarcar que aproximadament, un terç dels contagis es donen en infants menors de quatre anys, que alhora poden contagiar familiars (mares, pares, avis i àvies), personal docent o altres persones cuidadores. Per això, i per prevenir complicacions associades a la malaltia, els infants són un col·lectiu especialment prioritari en la campanya.
Durant la temporada anterior la cobertura vacunal de la grip en infants de 6 a 59 mesos va augmentar del 28,2% al 35,8%, és a dir, un increment d’un 27% en termes relatius. Per als infants a partir dels dos anys, es disposarà de vacuna d’administració intranasal.
En aquesta campanya, a Catalunya s’utilitzaran vacunes contra la grip trivalents seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per la covid, s’usaran vacunes monovalents adaptades per fer front a la variant LP8.1.
Per tal de demanar dia i hora per a les vacunes cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d’atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé posant-se en contacte directament al centre d’atenció primària (CAP).