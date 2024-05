Salut Pública lliura l’acreditació Amed a la Fundació Àuria per la seva oferta culinària saludable

La Fundació Àuria d’Igualada ha aconseguit l’acreditació Amed, garantia de servei i alimentació mediterrània, per a les instal·lacions que té al carrer Nards d’Igualada. Aquest reconeixement se suma a les acreditacions que ha recuperat per als establiments ubicats a l’avinguda Andorra i al carrer Pere Bosch i Soldevila. En aquests dos espais havia tingut l’acreditació Amed anys enrere i ara, amb Frescat com a empresa encarregada del servei, l’han tornat a rebre.

L’acreditació Amed, alimentació mediterrània, és un reconeixement de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a les institucions d’aquest àmbit que garanteixen qualitat de servei. La Fundació Privada Àuria ja havia fet les gestions oportunes per assegurar la qualitat del servei que ofereix als seus usuaris, mitjançant l’acreditació Amed. Quan es canvia d’empresa de càtering l’acreditació es perd automàticament i cal tornar a demanar-la. Després de l’impàs de la covid, i la normalització dels serveis, enguany s’ha finalitzat el procés.

L’acte d’entrega s’ha dut a terme a les instal·lacions ubicades a l’av. Andorra i l’acreditació de les tres instal·lacions l’ha recollit Laura Coral, responsable del servei de menjador, i Marta Segura, tècnica de qualitat de la FP Àuria.

També Cuinats Torres i la Fundació Sant Josep

També s’han revalidat les acreditacions a dos establiment d’Igualada, que ja fa anys que disposen d’aquesta acreditació: la Fundació Sanitària Sant Josep, que ofereix un menú Amed al personal laboral, i a Cuinats Torres, empresa familiar de menjars preparats que disposa d’una oferta saludable de primers i segons plats tots els dies de la setmana.

Per aconseguir aquest distintiu, els establiments han de complir els requisits de l’acreditació Amed que, entre d’altres, són garantir que hi hagi productes integrals, primers plats a base de verdures, hortalisses o llegums, carn i peix a la planxa de segon, fruita a les postres, làctics sense sucres afegits, aigua no envasada de forma habitual i gratuïta i la utilització d’oli d’oliva per amanir i cuinar.