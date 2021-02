Salut preveu arribar al 40% de vacunats contra la covid al juny

La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, preveu arribar al 40% de la població vacunada contra la covid al juny. Ha afegit, en declaracions a RAC1, que tot “depèn molt del nombre de dosis disponibles”. Si més no, s’ha mostrat esperançada perquè aquest 40% inclouria la gent de més risc, ja sigui per edat o patologies. Les previsions poden canviar si augmenta la disponibilitat de dosis i de vacunes i si es modifiquen certs protocols, com la limitació a 55 anys de la vacuna d’AstraZeneca. Ara per ara però, Salut només sap, i “aproximadament”, les vacunes que tindrà fins al març. D’altra banda, no ha descarat que la vacunació s’hagi de repetir cada any, com es fa amb la de la grip, actualitzant-la a noves variants.

Cabezas ha explicat que ara s’estan vacunant simultàniament diversos col·lectius. Entre ells els de majors de 80 anys, que ha insistit que estaran vacunats al març o potser “una miqueta abans”. En aquests cas, ha explicat que és l’atenció primària qui es posa en contacte amb les persones per concertar una cita. El mateix per als grans dependents, tot i que en aquests casos es fan desplaçaments al domicili. A més, s’està iniciant la vacunació a les persones trasplantades amb el vaccí de Moderna. En aquets cas ha demanat tranquil·litat perquè és la vacuna de la que arriben menys dosis. Paral·lelament, s’està administrant la vacuna d’AstraZeneca als col·lectius essencials.

Un cop es completin tots aquests grups, Cabezas ha explicat que es vacunarà els majors de 70 anys, els majors de 60 i després els menors de 60 amb condicions de risc. A més, es vacunarà “de forma oportunista” als que tinguin entre 45 i 55 anys amb AstraZenca un cop s’acabi el col·lectiu de personal essencial. “Tot això ho volem fer abans de juny”, ha manifestat.

Totes aquelles persones que no compleixin cap dels requisits d’aquests grups seran vacunats a partir del juny, quan podria començar la vacunació a la població general.

Sobre la limitació a 55 d’anys de la vacuna d’AstraZeneca, ha considerat que s’acabarà revisant i s’ampliarà als 65 però ha avisat que no serà de manera imminent, sinó que creu que s’esperarà a tenir els resultats d’estudis que s’estan fent als Estats Units.

En aquest sentit, ha anunciat que també s’han començat estudis sobre la vacuna en menors a partir de cinc anys i on “segurament hi participarà algun hospital de Catalunya”.

D’altra banda, Cabezas veu “prematur” parlant de ‘passaport covid’ ja que, tot i que s’ha fet amb altres malalties com la febre groga, no hi ha actualment una vacunació global que arribi a tots els països. Segons ella, la distribució és encara “molt injusta” i per això no es poden plantejar qüestions com aquesta.

La sotsdirectora ha reconegut que el passat cap de setmana es van administrar menys dosis però ha defensat que s’està a un ritme diari d’unes 10.000 vacunes (de dilluns a divendres).

Pel què fa a l’Anoia, més de 2.700 persones ja han rebut la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus. Així es detalla des de la Generalitat de Catalunya. A més, unes 4.500 persones han rebut també la primera dosi de la primera i estan a l’espera de la segona. Després d’unes setmanes en què el ritme de vacunació es va alentir una mica, ara sembla que es torna a enlairar.