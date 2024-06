Salut presenta el pla per reformar l’Hospital Universitari d’Igualada amb una inversió de 18,8 milions d’euros

La Generalitat i el Consorci Sanitari de l’Anoia invertiran 18,8 milions d’euros en el Pla d’Infraestructures 2024-2028 de l’Hospital Universitari d’Igualada. El pla preveu actualitzar les instal·lacions de l’hospital i ampliar la seva capacitat d’atenció als pacients, amb una ambiciosa reforma que afectarà diverses àrees.

El Pla d’Infraestructures permetrà a l’Hospital guanyar 3.000 m2 i contempla la remodelació i millora del Bloc Obstètric, la Farmàcia hospitalària, les Urgències –que inclou la construcció d’una nova Base SEM-, la cuina hospitalària, l’Hospital de dia mèdic, així com el projecte executiu de l’àrea de proves diagnòstiques amb sedació i cirurgia ambulatòria. La reforma, dissenyada a partir de l’opinió i l’experiència de pacients i professionals del centre, permetrà també incorporar nova tecnologia als espais, que seran més polivalents per adaptar-se de manera àgil a situacions canviants i al treball en equip multidisciplinari.

El Conseller de Salut, Manel Balcells, present en l’acte de presentació del pla, explica que “l’acord plurianual de 18,8 milions d’euros té per objectiu posar al dia unes instal·lacions que ens permetran millorar la qualitat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans de la comarca de l’Anoia. La reforma del bloc obstètric és el primer pas d’aquesta remodelació, que avançarà especialment en l’àmbit de l’humanització”. El conseller afegeix que “la inversió arriba en un bon moment per l’hospital, després d’un canvi de presidència i gerència que ha permès millorar el clima laboral i els resultats assistencials. Estic molt satisfet de com ha evolucionat l’hospital i de l’esforç de l’equip directiu i dels professionals”.

Irene Abad, gerent de la Regió Sanitària Penedès, ha afegit que “l’Hospital d’Universitari d’Igualada té unes instal·lacions relativament noves, però la manera de fer medicina ha canviat i, amb aquesta inversió, ens podem anticipar i adaptar als canvis futurs. El gerent del Consorci Sanitària de l’Anoia, Ignasi Riera, ha afirmat: “El que anunciem avui ens permetrà fer millor la feina que fem, ja que posem al dia l’equipament després de 17 anys per tenir una assistència més humanitzada.” Riera ha explicat que el disseny dels nous espais s’ha fet a partir de les aportacions de pacients, familiars i professionals.