Salut oral i diabetis

La salut bucal i el control glucèmic van estretament relacionats.

Les patologies bucals compliquen el control de la diabetis i a més a més el deficient control glucèmic, empitjora la salut bucal. Tot això crea un cercle viciós difícil de controlar.

Les persones amb diabetis tenen un conjunt de complicacions bucodentals pròpies d’aquesta malaltia, aquests són:

1. Major sequedat bucal

2. Microcirculació deficient

3. Glucosa a la saliva

4. Predisposició a les infeccions

1. Càries:

Sobretot al coll de les dents. Els bacteris s’acumulen a la superfície dental degradant l’estructura dels teixits durs.

2. Malalties periodontals:

• Gingivitis: provoca la inflamació i sagnat de les genives causada per les restes alimentàries que queden atrapades entre les dents i per una nul·la o deficient higiene bucal.

•Periodontitis (col·loquialment coneguda com a “piorrea”): És una gingivitis avançada. La placa bacteriana s’estén i creix per sota de la geniva i es produeix la inflamació i irritació de l’os i de la geniva que acaben sent destruïts. Les persones amb diabetis tenen major risc de patir periodontitis ja que generalment són més susceptibles a les infeccions bacterianes i tenen menor capacitat per combatre els bacteris que envaeixen les genives.

3. Lesions bucals:

• Infeccions per fongs: zones envermellides o blanques a la boca. Aquestes poden convertir-se en aftes o úlceres.

• Aftes: produïdes per fongs o per pròtesis mal ajustades.

4. Retard en la cicatrització:

Curació més lenta de les infeccions. Cal controlar-se els nivells de sucre a la sang abans i després de qualsevol extracció dental o cirurgia.

5. Sequedat bucal:

La boca seca pot ser deguda a medicaments o per un alt nivell de sucre en sang. La boca seca pot augmentar el risc de càries.

• Mesures preventives

1. Control glucèmic:

Si el control glucèmic és bo, hi haurà una millor salut bucal, i al revés.

2. Higiene Bucal:

• Raspallat: Es recomana raspallar les dents, la llengua i les genives durant almenys 2 minuts, després de cada àpat i utilitzant raspalls no massa durs per no fer-se ferides. En aquelles persones amb menys destresa manual o amb aquells que han de ser ajudats per una altra, és aconsellable utilitzar el raspall elèctric.

• Seda dental o raspalls interproximals: S’utilitzen per netejar els espais entre les dents que no són accessibles amb el raspall habitual.

• Tenir cura de la pròtesi: Poden provocar infeccions i aftes, per tant hem d’extremar la higiene bucal i de les pròtesis.

3. Visitar el dentista un cop a l’any:

És important visitar el dentista mínim una vegada a l’any, però si nota qualsevol símptoma dels descrits anteriorment (boca seca, dolor, taques blanques a la geniva, sagnat durant el raspallat o mal gust a la boca) serà convenient consultar abans.

Sobretot si es pren insulina s’aconsella anar al dentista al matí després d’esmorzar.

4. No fumar:

• La disminució de la circulació pròpia de la diabetis pot empitjorar molt amb l’efecte del tabac.

• El tabac també pot contribuir a l’aparició d’infeccions a la boca i empitjora la periodontitis.

S’ha de recordar que un bon control de la glucèmia a la sang, ajudarà a prevenir problemes a la boca. De la mateixa manera, un bon manteniment de la salut oral permet controlar millor els nivells de glucosa.