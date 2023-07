Salut nomena l’anoienca Irene Abad com a gerent de la Regió Sanitària del Penedès

El departament de Salut ha nomenat, en data 17 de juliol, la veïna dels Hostalets de Pierola Irene Abad i Gil com a gerent de la recentment creada Regió Sanitària Penedès i directora dels serveis territorials de Salut al Penedès. Recordem que la seu territorial de tot el Penedès (Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf) en l’àmbit sanitari és a Igualada, de moment a les oficines d’Ig-Nova, a l’espera, durant els propers mesos, d’establir una seu física definitiva i més gran.

Abad és llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzada en Ginecologia i Obstetrícia. Compta amb un postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut (UAB) i un màster en Ginecologia Oncològica (Universitat CEU Cardenal Herrera).

La nova gerent de la Regió Sanitària Penedès ha desenvolupat la seva carrera professional com adjunta de Ginecologia a l’ASSIR Santa Coloma de Gramenet i a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. A més, exerceix com a professora col·laboradora de la UAB.

A banda de la seva trajectòria professional, en els darrers quatre anys ha estat regidora d’Acció Social, Comunicació, Gent Gran i Salut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i consellera al Consell Comarcal de l’Anoia.

Aquest nomenament respon a la nova delimitació de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, aprovada pel Govern el passat 20 de juny. La principal novetat és la creació de la Regió Sanitària Penedès, que engloba la totalitat de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i tota l’Anoia excepte el nord.

Amb tot, de moment la nova regió sanitària sota el control del CatSalut (organisme que gestiona la sanitat pública en el nostre país) no inclourà el control territorial dels centres de l’Institut Català de la Salut (ICS), del qual pengen gairebé tots els CAP’s i dispensaris locals, és a dir, l’atenció primària. De moment, seguiran depenent de Manresa (pel que fa a l’Anoia), de Barcelona (Alt Penedès i Garraf) i de Tarragona (Baix Penedès), si bé es dona per segur que també se’n farà la transició cap a una centralització de tots a Igualada en els propers mesos.

De fet, la pròpia Irene Abad ha explicat a La Veu que “l’ICS és un dels proveïdors del CatSalut. És el proveïdor majoritari, però no únic, dels CAP’s. Per ara l’estructura de l’ICS és la que hi ha actualment (Catalunya Central, Tarragona, etc), però els CAP’s de tota la zona sí que dependran de la nova Regió Sanitària”.

Més departaments de la Generalitat per a l’Anoia

Salut no serà l’únic departament de la Generalitat que tindrà la seva seu a Igualada en la Vegueria Penedès. Ja fa unes setmanes que compta -també, provisionalment, a les oficines d’Ig-Nova- amb el de Territori, sota el comandament de Raúl Pérez Cobos (de St. Sadurní d’Anoia), i properament es farà pública una nova seu de Serveis Territorials a Igualada, i que, amb tota probabilitat, serà Economia i Hisenda.

Les altres capitals de comarca del Penedès (Vilafranca, Vilanova i el Vendrell) es reparteixen altres departaments, fins a tres cadascuna.