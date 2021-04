Salut i Teletreball

La nova situació sanitària mundial ha portat a moltes empreses a incentivar el teletreball com a mesura de prevenció de la salut, però precisament en aquest vessant s’ha de fer bé.

El fet de treballar des de casa té, com tot, avantatges i desavantatges: t’estalvies l’estona al volant, el fet de buscar aparcament i els nervis de les cues; però et pot costar desconnectar, repartir bé el temps familiar o el temps lliure i segons les circumstàncies et pot ser difícil concentrar-te. Tot això comporta un estrès que també hem de tenir en compte. Aquests factors emocionals i mentals tensen el sistema músculo-esquelètic facilitant l’aparició de contractures.

Pot ser que no ens n’adonem, o que no hi donem importància, però el nostre estat emocional i mental afecta la resta del cos; pot ser a curt termini, notant ràpidament aquests malestars traduïts en tensió muscular, punxades, tendinitis, ciàtica, etc.; tots símptomes d’un mal funcionament biomecànic del cos; o a llarg termini, com un desgast o bé podem aparèixer els problemes després de l’època d’estrès, quan han baixat els nivells d’adrenalina.

A part, si no tens certes adaptacions ergonòmiques, pots acabar amb mal d’esquena!

Caldrà tenir una bona cadira d’oficina que es pugui regular en alçada, si pot ser, amb reforç lumbar i reposabraços, si no aquests s’hauran d’intentar recolzar a la mateixa taula o bé emprar un coixinet.

La pantalla ha d’estar a l’alçada dels ulls i els peus han de tocar a terra o fer servir un petit tamboret si calgués.

Per això els portàtils no són el sistema més recomanable, si el teclat està a l’altura correcta, no ho està la pantalla, aquesta quedarà massa baixa obligant a fer flexió de les cervicals i la musculatura haurà de treballar més i apareixeran les famoses contractures.

Per conservar el nostre benestar hem de tenir en compte tots aquests punts, corregir les postures i buscar una tranquil·litat per evitar l’estrès o, si més no, algunes tècniques o teràpies per a combatre els seus efectes: ioga, meditació, teràpia floral, visitar un professional o simplement fer esport per esbargir-nos i poder començar de nou cada jornada.

Si gaudim del nostre dia a dia, el cos haurà de treballar amb menys resistència, tot serà més fàcil i ens trobarem més bé, sense dolor.

Males postures

El teletreball s’ha convertit en l’opció recomanada per les autoritats per mantenir l’horari laboral durant la pandèmia de la covid-19 que vivim, però té el seu risc, ja que pot provocar un augment del sedentarisme o la incapacitat per desconnectar del treball.

Actualment, són moltes les persones que han de treballar des de les seves cases per poder mantenir la seva economia i fer front a la situació.

Tenint en compte que no és el mateix anar al lloc treball que fer-lo des de casa, la nostra rutina diària que portàvem fa un any ha canviat i ens veiem obligats a quedar-nos a casa.

Això provoca que forçosament ens hàgim tornat més sedentaris i, per aquest motiu, cal parar atenció a l’estil de vida que portem, sobretot quan ens passem moltes hores davant de l’ordinador. Les lesions per les males postures i una vida sense activitat física provoquen seqüeles en l’organisme que poden ser irreversibles.

Algunes investigacions associen estar-se assegut durant períodes llargs a una sèrie de trastorns en la salut, com un augment de la pressió arterial i risc de patir malalties coronàries, problemes de circulació a les cames, més sucre a la sang i/o major resistència a la insulina, provocant problemes metabòlics com la diabetis, obesitat, rigidesa muscular, problemes de digestió amb el seu corresponent restrenyiment, dolor i patologies d’esquena.

Les conseqüències més comunes de les males postures amb el teletreball són el mal d’esquena i cervicals i el mal de cap.

Els experts recomanen fer part de la jornada de peu i mantenir una rutina com si s’anés a l’oficina. Cada matí, llevar-se a la mateixa hora, vestir-se, esmorzar, preparar la zona de treball i treballar com ho faries habitualment. Mantenir aquesta sensació de normalitat ajuda a enfocar les tasques.

Les parts més importants a treballar són el coll i l’esquena, l’abdomen i les cames i el glutis. En el cas que sigui possible, podem anar al gimnàs o fer exercici a casa per treballar aquestes parts del cos. Actes simples com caminar fins al forn de pa en comptes d’agafar el cotxe poden marcar una gran diferència.

El teletreball ens ha portat molts beneficis com la comoditat i l’habilitat per passar més de temps amb els de casa, però també hem de tenir en compte la nostra salut.