Salut demana a les empreses que es faci teletreball els propers 15 dies

Pel que fa a casos confirmats per PCR, en l’última setmana, de l’1 al 7 d’octubre, n’hi va haver 10.249, xifra clarament superior a la setmana anterior, quan se’n van confirmar 7.502. Això situa l’actual taxa de confirmats per PCR en 133,59 per cada 100.000 habitants, més alta que la setmana anterior. Durant l’última setmana s’han fet 148.004 proves PCR, de les quals un 7,06% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l’interval anterior. La mitjana d’edat de les persones positives s’ha situat en 38,47 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 184.451 casos, 158.078 dels quals mitjançant prova PCR. Hi ha hagut 13 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.483: 8.197 en hospitals o sociosanitaris (+4), 4.192 en residències, 846 en domicilis (+1) i 248 (+8) no classificables. A les residències s’han detectat 68 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.264. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.028. En total han mort al voltant d’un terç dels afectats, 6.600, 9 més que els reportats fa un dia.